Grammy Awards : le groupe de métal français Gojira sacré pour sa prestation aux JO

Son interprétation fracassante de "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)", le 26 juillet 2024 lors de la cérémonie d’ouverture des JO, a damé le pion de prestigieux concurrents comme Metallica et Judas Priest pour enlever une récompense dans la catégorie prestation métal de l’année.

La prestation mémorable du groupe de metal français Gojira avec la chanteuse lyrique Marina Viotti qui avait enflammé la cérémonie d'ouverture des JO 2024 à Paris a remporté un Grammy Awards dimanche à Los Angeles, un couronnement devant toute l'industrie musicale américaine.

Our full performance of “Mea Culpa” from the 2024 Olympic opening ceremony is officially available on our YouTube channel! Nominated for a 2025 Grammy for “Best Metal Performance”https://t.co/ewLVqmxoCq



#gojira #grammynominations #meaculpa #grammys2025 pic.twitter.com/Tm3m1EppM4