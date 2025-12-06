Guadeloupe : un chauffard ivre percute la foule sur un marché de Noël, 19 blessés dont des enfants

(Actualisé) Selon nos confrères d'Outre-mer La première, le conducteur du véhicule était sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants lorsqu'il a foncé sur la foule. Plusieurs personnes, dont des enfants en sortie scolaire sont blessés. Ce terrible accident a eu lieu à Sainte-Anne en Guadeloupe, aux alentours de 19h30 (heure locale), ce vendredi 5 décembre 2025. Selon RCI Guadeloupe, un bilan dressé sur place fait état de 19 victimes dont 3 graves, aucun pronostic vital n'est engagé. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

C'est lors de l'inauguration des illuminations de Noël que l'accident a eu lieu. Selon le préfet de Guadeloupe interrogé par nos confrères de RCI, le chauffard sous l'emprise de la drogue et ivre, a été interpellé et placé en garde à vue.

Sur les lieux, une cellule de crise a été mise en place.

Il est 19h30 quand les chants des enfants se sont arrêtés sur le marché de Noël de Sainte-Anne ce vendredi soir : une voiture vient de percuter la foule présente sur la place Schoelcher.

Sur place, les témoins sont sous le choc : "On était debout, on attendait des sandwichs à la roulotte et une voiture a foncé sur nous. Ça a été vite, il y avait des enfants, beaucoup d'enfants."

Écoutez ce témoignage recueilli par nos confrères de Outre-mer La Première.

www.imazpress.com/[email protected]