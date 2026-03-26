Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Voici les dernières évolutions économiques mondiales jeudi vers 11H00 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est dans son 27e jour.

• L'OCDE moins optimiste pour la croissance européenne en 2026, à cause du conflit

La zone euro devrait accuser le coup en 2026 de l'envolée des prix de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient, l'OCDE prévoyant désormais une croissance affaiblie et une inflation revigorée.

Du fait de la flambée des prix du pétrole, du gaz et d'autres produits comme l'engrais, et des chaînes d'approvisionnements bousculées, les coûts augmenteront et la demande baissera, contrebalançant la vigueur des investissements liés à l'IA ou la baisse des taux effectifs des droits de douane américains, constate l'organisation dans ses prévisions économiques mondiales actualisées.

La zone euro subirait l'un des contrecoups les plus importants.

• Pétrole en hausse, Bourses en baisse

Les cours du pétrole montent jeudi, l'Iran rejetant les discussions avec Washington et menaçant selon une agence de presse iranienne d'ouvrir un "nouveau front" dans le détroit de Bab el-Mandeb, crucial pour l'accès à la mer Rouge et au canal de Suez.

Vers 10H45 GMT (11H45 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, prenait 3,71% à 106,01 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, gagnait 3,10% à 93,12 dollars.

Du côté des Bourses européennes, vers 10H45 GMT, Paris perdait 0,80%, Francfort cédait 1,28%, Londres 0,97% et Milan 0,91%.

Sur le marché des devises, vers 10H45 GMT, le billet vert baissait de 0,01% à 1,1558 dollar pour un euro.

L'or reculait de 1,46% à 4.440,10 dollars l'once.

• La Corée du Sud va débloquer 17 milliards de dollars et abaisser les taxes sur les carburants

La Corée du Sud va débloquer 17 milliards de dollars supplémentaires le mois prochain et étendre ses réductions de taxes sur les carburants pour faire face aux conséquences de la guerre.

Cathay Pacific augmente la surtaxe carburant de 34% sur tous ses vols

Le géant aéronautique hongkongais Cathay Pacific a annoncé jeudi une hausse de 34% de la surcharge carburant sur tous ses vols, en raison de l'augmentation du prix du pétrole liée au conflit.

Arrivée de pétrole russe aux Philippines en "état d'urgence énergétique"

Un navire transportant plus de 700.000 barils de pétrole brut russe est arrivé aux Philippines, a indiqué jeudi à l'AFP une source proche du dossier, quelques jours après que le pays s'est déclaré en "état d'urgence énergétique" en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Carburants : mesures pour les "gros rouleurs" dans les "prochains jours" en France

Le gouvernement annoncera des mesures d'aides publiques pour les "gros rouleurs" dans "les tout prochains jours", a annoncé jeudi le ministre de l'Économie Roland Lescure sur RTL.

Le gouvernement a aussi autorisé "à titre exceptionnel" les distributeurs de carburant à vendre du gazole moins résistant au froid, et habituellement non autorisé à la commercialisation, afin de faire face aux difficultés d'approvisionnement.

La France annonce un G7 Finances lundi

La France réunira lundi un G7 avec les ministres des Finances, ceux de l'Énergie et les responsables des banques centrales, a annoncé jeudi le ministre français de l'Économie Roland Lescure, sur la radio RTL.

La guerre pèse sur les ménages et les consommateurs en France et en Allemagne

Le moral des ménages allemands devrait se dégrader en avril, les anticipations de revenus diminuant nettement sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient et de la pression qu'elle exerce sur l'inflation, selon un baromètre publié jeudi.

La confiance des ménages français s'est elle aussi repliée "légèrement" en mars, l'indicateur la mesurant perdant deux points.

Le Japon puise à nouveau dans ses stocks

Le Japon a annoncé avoir commencé à puiser une nouvelle partie de ses réserves stratégiques de pétrole, après avoir entamé la semaine dernière le déstockage de l'équivalent de 15 jours de réserves pétrolières du secteur privé. Le volume de ce nouveau prélèvement n'a pas été précisé.

AFP