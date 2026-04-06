Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales

Voici les dernières évolutions économiques mondiales lundi vers 10H30 GMT, après 37 jours de conflit a Moyen-Orient:

. Le pétrole reste prudent

Le pétrole reculait légèrement dans un maché aux échanges limités par les fêtes de Pâques, les investisseurs digérant quelques nouvelles encourageantes sur le front de la guerre en Iran, dont le passage de plusieurs navires pétroliers dans le détroit d'Ormuz.

Vers 10H20 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, contrat de référence, perdait 0,77% à 108,19 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en mai, reculait de 1,22% à 110,18 dollars.

"Il y a clairement un certain volume de marchandises qui transitent par le détroit. Cela est loin de normaliser le trafic maritime commercial, mais c'est sans aucun doute un pas dans la bonne direction", souligne Ole R. Hvalbye, analyste chez SEB, interrogé par l'AFP.

Des informations de presse faisant état de négociations en cours entre les belligérants favorisaient aussi une certaine accalmie.

L'Indonésie autorise jusqu'à 13% de hausse de tarif sur les liaisons aériennes intérieures

L'Indonésie a annoncé une augmentation de 28% de la surcharge carburant et autorisé les compagnies aériennes à pratiquer jusqu'à 13% de hausse tarifaire sur les lignes aériennes intérieures, dont le prix est encadré, a indiqué son ministre de l'Economie, du fait des conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur le coût des carburants.

. AirAsia monte ses prix et réduit ses liaisons pour amortir l'effet de la guerre au Moyen-Orient

La plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Asie du Sud-Est, AirAsia, a annoncé augmenter le prix de ses billets et réduire ses liaisons afin d'amortir l'effet de la guerre au Moyen-Orient, tout en soulignant que la demande de vols reste forte.

La compagnie low-cost basée en Malaisie a indiqué à la presse qu'environ 10% de l'ensemble de ses vols avaient été supprimés à ce jour.

. Sri Lanka: nouvelle envolée des prix du gaz utilisé pour cuisiner

Le Sri Lanka a annoncé une nouvelle hausse de plus de 20% des prix du gaz de pétrole liquéfié (GPL) en raison de la hausse de ses cours sur les marchés mondiaux.

L'augmentation a fait passer leur prix de 4.630 à 5.700 roupies sri-lankaises (14,6 à 18 dollars, +23%) chez un des principaux fournisseurs privés du pays, ont constaté des journalistes de l'AFP.

. La Corée du Sud va déployer des navires vers un port saoudien pour contourner le détroit d'Ormuz

La Corée du Sud va envoyer cinq navires battant pavillon coréen au port saoudien de Yanbu pour contribuer à établir des routes d'approvisionnement en pétrole alternatives au détroit d'Ormuz, où la circulation est perturbée par la guerre au Moyen-Orient, a indiqué un député du parti au pouvoir.

. Des navires franchissent le détroit d'Ormuz

Une compagnie maritime japonaise a déclaré qu'un pétrolier battant pavillon indien et appartenant à sa filiale avait franchi le détroit d'Ormuz, faisant route vers l'Inde, devenant le troisième navire lié au Japon à transiter par le détroit.

Un troisième bâtiment appartenant à un armateur turc, un pétrolier à destination de la Malaisie, a également aussi franchi le détroit d'Ormuz, dimanche soir, a annoncé le ministre turc des Transports Abdulkadir Uraloglu.

. L'Opep+ va encore relever sa production

L'Arabie Saoudite, la Russie et six autres membres l'organisation Opep+ (Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés) ont décidé dimanche d'augmenter une nouvelle fois leurs quotas de production de pétrole de 216.000 barils quotidiens à partir de mai.

L'OPEP+ a averti que les réparations des installations énergétiques endommagées par de la guerre était "coûteuse" et prendrait "beaucoup de temps", ce qui pourrait aggraver les difficultés d'approvisionnement mondial en pétrole.



AFP