Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers événements en lien avec la guerre au Moyen-Orient dimanche, entrée dans sa sixième semaine depuis l'attaque américano-israélienne contre l'Iran lancée le 28 février.

. Attaques sur les Emirats arabes unis

Les Emirats arabes unis ont fait état d'une attaque de missiles et drones dimanche, au moment où l'Iran affirmait viser l'industrie de l'aluminium dans le pays du Golfe.

"Les systèmes de défense aérienne des Emirats arabes unis sont activés en réaction à la menace de missiles et de drones", a déclaré le ministère de la Défense sur X. Dans un communiqué relayé par l'agence officielle Irna, l'armée iranienne a indiqué avoir visé des sites de l'industrie de l'aluminium aux Emirats arabes unis ainsi que des cibles militaires américaines, notamment au Koweït.

• Koweït: complexe gouvernemental et centrales électriques attaqués

Le Koweït a été visé dimanche par une nouvelle salve de missiles et de drones, a annoncé l'armée de l'émirat, les autorités faisant également état de gros dégâts après une attaque iranienne samedi soir contre un complexe ministériel dans la capitale.

Le ministère de l'Electricité, de l'Eau et de l'Energie renouvelable de l'émirat a aussi indiqué que des "dégâts importants" avaient été causés par une attaque de drones sur deux centrales électriques et de dessalement d'eau au Koweït, entraînant "la mise à l'arrêt de deux unités de production d'électricité".

• Trois morts en Iran à la frontière avec l'Azerbaïdjan

L'agence de presse iranienne Tasnim a annoncé dimanche la mort de trois personnes dans des "attaques américano-sionistes" dans la province d'Ardabil, dans l'extrême nord-ouest de l'Iran près de la frontière avec l'Azerbaïdjan.

L'Iran accuse de longue date Israël, principal fournisseur d'armes de Bakou, d'utiliser le territoire azerbaïdjanais pour mener des opérations de renseignement et des attaques présumées. En juin 2025, Bakou avait assuré à Téhéran que le territoire azerbaïdjanais ne serait pas utilisé pour attaquer l'Iran.

• L'ancien chef de l'AIEA appelle à stopper le "fou" Trump

Le prix Nobel de la paix et ancien directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Mohamed el-Baradei a appelé la communauté internationale à stopper le président américain Donald Trump, qu'il a qualifié de "fou" et accusé de vouloir transformer le Moyen-Orient "en boule de feu".

"Aux gouvernements du Golfe: une fois de plus, s'il vous plaît, faites tout ce qui est en votre pouvoir avant que ce fou ne transforme la région en boule de feu", a écrit M. el-Baradei sur X.

• Trump donne 48 heures à l'Iran avant de "déchaîner les enfers", Téhéran rejette son ultimatum

"Vous vous souvenez quand j'ai donné 10 jours à l'Iran pour CONCLURE UN ACCORD ou ROUVRIR LE DETROIT D'ORMUZ. Le temps presse - 48 heures avant de déchaîner les enfers sur eux", a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

Mais les forces armées iraniennes n'ont pas tardé à rejeter ce nouvel ultimatum, en jugeant ses menaces "stupides": "Le président américain agressif et belliqueux, après avoir subi des défaites successives, a entrepris, de façon impuissante, instable, énervée et stupide, de menacer les infrastructures et les biens" de l'Iran, a affirmé le général Ali Abdollahi, chef du commandement des forces armées iraniennes.

• Israël appelle à évacuer une zone entre la Syrie et le Liban

L'armée israélienne a appelé les habitants d'une zone proche du poste-frontière d'Al-Masnaa, à la frontière syro-libanaise, à évacuer, affirmant que le site était utilisé par le Hezbollah. "L'armée israélienne prévoit de mener des frappes sur ce site dans un avenir proche", a déclaré sur X un porte-parole israélien.

• Cinq morts dans des frappes sur un site pétrochimique iranien

Cinq personnes sont mortes dans des frappes israélo-américaines sur un site pétrochimique de la zone économique spéciale de Mahshahr, dans le sud-ouest de l'Iran, a annoncé un haut responsable iranien.

• Israël: plus d'un millier de manifestants contre la guerre

Plus d'un millier de personnes ont manifesté à Tel-Aviv contre la guerre menée par Israël contre l'Iran et le Hezbollah au Liban, appelant les autorités à y mettre un terme, avant d'être dispersées par la police.

• Irak: des dizaines de milliers de personnes rassemblées contre la guerre

Des dizaines de milliers de partisans de l'influent religieux chiite Moqtada Sadr se sont rassemblés à Bagdad et à travers l'Irak pour condamner Israël et les Etats-Unis et appeler à la fin du conflit au Moyen-Orient.

• Israël intercepte un missile tiré depuis le Yémen

L'armée israélienne a annoncé avoir détecté un tir de missile depuis le Yémen en direction d'Israël - le cinquième depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février -, précisant que ses systèmes de défense aérienne étaient en cours d'activation pour l'intercepter.

Par la suite, Israël a de nouveau été visé par des missiles en provenance d'Iran dans la nuit de samedi à dimanche. "Les systèmes de défense sont en action pour intercepter cette menace", a écrit l'armée sur les réseaux sociaux.

• Arrestation aux Etats-Unis de proches du défunt général iranien Soleimani

Le département d'Etat américain a annoncé l'arrestation aux Etats-Unis de la nièce et la petite-nièce du général iranien Qassem Soleimani, tué en 2020 par une frappe de drone ordonnée par Donald Trump. La nièce, Hamideh Soleimani Afshar, est accusée par Washington de soutenir ouvertement la République islamique.

Toutefois, des médias iraniens ont affirmé que les deux Iraniennes arrêtées n'avaient aucun lien avec le général Soleimani.

AFP