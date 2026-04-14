Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers événements mardi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis tient depuis une semaine.

Xi appelle à respecter "intégralement" la souveraineté des Etats du Moyen-Orient

"La souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale des pays du Moyen-Orient et de la région du Golfe doivent être intégralement respectées", a déclaré mardi le président chinois Xi Jinping lors d'une rencontre avec le prince héritier d'Abou Dhabi Khaled ben Mohammed ben Zayed Al Nahyane, ont rapporté les médias d'Etat.

"Nous ne pouvons laisser le monde retourner à la loi de la jungle", a-t-il ajouté.

. Les Bourses asiatiques espèrent un accord entre Iran et Etats-Unis

Les Bourses asiatiques évoluent en hausse mardi dans les échanges de la matinée, alors que les marchés veulent croire à la possibilité d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran : + 2,38% à Tokyo vers 03H00 GMT,+3,32% à Séoul et +0,61% à Hong Kong.

. Le chef de la diplomatie russe en Chine

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé mardi en Chine pour une visite de deux jours au cours de laquelle les deux puissances se "coordonneront" selon Pékin sur les questions internationales du moment.

Cette visite a lieu à un moment d'intense activité diplomatique, tendue par la guerre au Moyen-Orient.

. L'armée israélienne annonce la mort d'un soldat dans le sud du Liban

L'armée israélienne a annoncé mardi la mort d'un soldat "au combat" dans le sud du Liban, où s'affrontent depuis plus d'un mois Israël et le mouvement islamiste Hezbollah soutenu par l'Iran.

. Une pause de 20 ans dans l'enrichissement d'uranium proposée à l'Iran

Les Etats-Unis ont cherché à obtenir une suspension de 20 ans du programme d'enrichissement d'uranium iranien en vue d'un accord pour mettre fin à la guerre, ont rapporté des médias américains lundi, après l'échec de négociations dimanche.

Cette pause de 20 ans se serait accompagnée d'un allègement des sanctions, indique le Wall Street Journal. En retour, l'Iran aurait proposé de suspendre ses activités nucléaires pendant cinq ans, écrit le New York Times.

. Pourparlers entre le Liban et Israël

Des représentants libanais et israélien se retrouvent mardi à Washington, sous médiation du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, pour des pourparlers directs préliminaires de paix, mais les perspectives d'un accord semblent minces.

Avant même la rencontre, le chef du Hezbollah pro-iranien, Naïm Qassem, a réclamé lundi son "annulation", affirmant que de tels pourparlers étaient une "capitulation".

. "La balle dans le camp" des Iraniens, dit Vance

"La balle est dans le camp" des Iraniens, a déclaré lundi le vice-président américain, JD Vance, au lendemain de l'échec ce week-end des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran au Pakistan, soulignant notamment que Washington exigeait de prendre possession de l'uranium enrichi dans ce pays.

"Nous souhaitons faire sortir complètement ce matériel du pays, afin que les Etats-Unis en aient le contrôle", a-t-il déclaré sur la chaîne Fox News en insistant aussi sur la nécessité de s'assurer, moyennant vérification, que l'Iran ne puisse pas enrichir de l'uranium à l'avenir.

. Blocus: l'Iran dénonce une "violation grave de sa souveraineté"

L'Iran a dénoncé lundi une "violation grave de sa souveraineté" après l'entrée en vigueur du blocus maritime imposé par les Etats-Unis contre les ports iraniens dans le Golfe et en mer d'Oman.

"L'imposition de ce blocus maritime constitue une violation grave de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran", a écrit l'ambassadeur iranien à l'ONU Amir Saeid Iravani dans une lettre au secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres vue par l'AFP.

. Avril pire que mars pour le secteur de l'énergie, alerte l'AIE

Le mois d'avril "devrait être encore pire que mars" pour le secteur de l'énergie, quand bien même la guerre en Iran trouverait rapidement une conclusion, a alerté le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol.

Alors que des navires ont pu en mars livrer leur cargaison qui avait été "chargée avant le début de la crise (...), rien n'a pu être chargé" ce mois-ci dans le Golfe, a affirmé Fatih Birol depuis Washington.

. L'Allemagne exhorte Netanyahu à cesser les combats au Liban

Le chancelier allemand Friedrich Merz a exhorté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à mettre fin aux combats dans le sud du Liban et à engager des pourparlers de paix directs avec le gouvernement libanais, a indiqué un porte-parole.

. L'Onu appelle au respect de la liberté de navigation par tous

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé "toutes les parties" à "respecter la liberté de navigation, y compris dans le détroit d'Ormuz, en accord avec le droit international".

"Conformément au droit international, aucun pays n'a le droit d'interdire le droit de passage inoffensif ou la liberté de navigation dans les détroits internationaux utilisés pour le transit international", avait souligné avant le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez.

La France et le Royaume-Uni vont organiser "dans les tout prochains jours une conférence avec les pays prêts à contribuer" à "une mission multinationale pacifique destinée à restaurer la liberté de navigation" dans le détroit d'Ormuz.

. L'Iran veut "à tout prix" un accord avec les Etats-Unis, dit Trump

"Je peux vous dire que l'autre camp nous a appelés. Ils (les Iraniens) voudraient faire un accord, à tout prix", a assuré le président américain Donald Trump, après l'échec des discussions au Pakistan pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

. 34 navires ont franchi le détroit d'Ormuz dimanche, selon Trump

Trente-quatre navires ont franchi le détroit d'Ormuz dimanche, soit "de loin le nombre le plus élevé depuis le début de cette fermeture insensée" par l'Iran, a affirmé Donald Trump, qui a ordonné un blocus des ports iraniens à partir de 14H00 GMT lundi, après l'échec de pourparlers au Pakistan.

AFP