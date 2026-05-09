Hantavirus : les cinq passagers français rapatriés dimanche par vol sanitaire (gouvernement)

Les cinq Français à bord du navire MV Hondius, touché par un foyer d'hantavirus, seront rapatriés "par un vol sanitaire ce jour" en France, ont annoncé dimanche les ministères de la Santé et des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ce transfert se fera "dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur et en conformité avec les recommandations de l'OMS", ajoutent les deux ministères qui se coordonnent pour organiser ce rapatriement.

Le MV Hondius est attendu dimanche à l'aube au large des îles Canaries, avant le début prévu des évacuations des près de 150 passagers et membres d'équipage.

Le communiqué ne précise pas par quel aéroport les passagers français arriveront après leur rapatriement, mais il indique que "l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France organisera l'accueil des ressortissants".

A leur arrivée en France, l'OMS considérant l'ensemble des passagers comme "des contacts à haut risque", les cinq passagers français "seront placés en quarantaine à l'hôpital durant 72 heures le temps d’une évaluation complète et avant d'organiser un retour à domicile, en isolement de 45 jours, avec mise en place d'une surveillance adaptée", ajoute le texte.

Les ARS assureront ensuite le suivi des personnes exposées mais asymptomatiques "dans leurs régions de résidence respectives". Ce suivi comprendra "une prise de contact initiale, un suivi régulier pendant six semaines -- correspondant à la durée maximale théorique d’incubation -- ainsi que la transmission de recommandations sanitaires adaptées", précise le communiqué.

En cas d'apparition de symptômes chez une personne suivie, "celle-ci sera immédiatement reclassée comme cas suspect" et intégrée à une procédure prévoyant "une évaluation spécialisée, puis une prise en charge sécurisée dans un établissement de santé de référence".

Cette procédure permet "l'isolement hospitalier, la surveillance clinique, la réalisation des prélèvements diagnostiques et la mise en œuvre des mesures de prévention adaptées", selon le communiqué.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu tiendra dimanche après-midi une réunion à Matignon pour faire "un point de situation", avec la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, ses collègues à l'Intérieur, Laurent Nuñez, et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ainsi que le directeur général de l'ARS d'Île-de-France Denis Robin, et le directeur général de la santé Didier Lepelletier, ont indiqué samedi les services du Premier ministre.

"À ce stade, aucun cas confirmé n'a été rapporté sur le territoire français", rappellent les ministères de la Santé et des Affaires étrangères dans leur communiqué.

Un ressortissant français, placé à l'isolement en raison de symptômes bénins après avoir pris l'avion avec un cas confirmé d'hantavirus, a été testé négatif, avait annoncé le gouvernement vendredi.

Le dernier bilan de l'OMS a recensé six cas confirmés parmi huit cas suspects, comprenant trois personnes décédées de ce virus connu mais rare, pour lequel il n'y a ni vaccin ni traitement. Cette maladie peut notamment provoquer un syndrome respiratoire aigu.



AFP