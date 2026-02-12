Haute-Saône : les corps de deux nourrissons découverts dans un congélateur, une femme interpellée

Une femme d'une cinquantaine d'années, suspectée d'un double infanticide en Haute-Saône après la découverte de deux corps de nourrissons, a été interpellée mercredi à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), a appris l'AFP de sources proches du dossier.

D'après une première source à l'AFP, un homme a contacté mardi la gendarmerie après la découverte du corps d'un nouveau-né dans un congélateur de son domicile à Aillevillers-et-Lyaumont, une commune de Haute-Saône à la limite des Vosges.

Sur place, les gendarmes ont alors découvert le corps d'un second nourrisson.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les soupçons se portent sur la mère, qui a quitté le domicile sans prévenir.

Elle a été interpellée mercredi vers 01H00 à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Selon une autre source, c'est là que vivrait un des fils de cette femme.

Celle-ci serait déjà mère de neuf enfants au total, issus de deux unions.

A Aillevillers-et-Lyaumont, des scellés étaient visibles sur les volets roulants d'un pavillon d'un étage de couleur claire, au portail ouvert, a constaté un photographe de l'AFP.

L'habitation est située rue Charles-Demandre, à proximité du centre de cette commune située entre Vesoul et Epinal.

- "Abasourdis" -

Le maire d'Aillevillers-et-Lyaumont, Jean-Claude Tramesel, a expliqué à l'AFP que les forces de l'ordre l'avaient contacté pour l'informer qu'ils allaient barrer la rue mardi à partir de 18H00 et toute la nuit.

Il a exprimé son "choc" après avoir appris qu'ils avaient découvert les corps.

"Ici, c'est un petit village de 1.500 habitants. Les faits divers, on pense toujours que c'est chez les autres que ça arrive... On est abasourdis", a-t-il commenté.

Au sujet du couple, M. Tramesel a expliqué que "ce sont des gens qui habitaient depuis une vingtaine d'années sur la commune mais qui n'y travaillent pas. Ce sont des gens qui ne font pas parler d'eux".

L'enquête est menée en co-saisine par la Brigade de recherches de Lure et la Section de recherches de Besançon.

Compte tenu de la nature criminelle des faits, le parquet de Vesoul s'est dessaisi jeudi au profit du parquet de Besançon.

Le procureur de Besançon Cédric Logelin a annoncé une conférence de presse à 18H30 "consacrée à la procédure ouverte suite à la découverte à Aillevillers-et-Lyaumont (70) du corps d'un nourrisson et d'un sac pouvant en contenir un second".

AFP