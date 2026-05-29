IA, cybersécurité, mineurs: le G7 cherche un terrain d'entente à Paris

Sécurité de l'IA, protection des mineurs: les ministres du Numérique du G7 se rencontrent vendredi à Paris dans l'espoir d'aboutir à des positions communes sur les grands enjeux du secteur, même si les discussions s'annoncent âpres sur l'impact environnemental de ces technologies.

Après des mois de négociations, le coup d'envoi de la réunion ministérielle sera donné en début de matinée au ministère de l'Economie.La rencontre, préparatoire au sommet des chefs d'Etat des sept principales économies avancées, à Evian du 15 au 17 juin, donnera lieu à une conférence de presse en fin de journée."La présidence française s'est fixé pour objectif d'approfondir notre dialogue numérique avec les pays du G7 en identifiant les domaines potentiels de convergence entre nos politiques numériques respectives", a déclaré jeudi la ministre française déléguée au Numérique, Anne Le Hénanff, se montrant confiante.La ministre a assuré que des annonces sur l'IA et la cybersécurité étaient prévues, espérant aboutir à une déclaration commune du G7.Paris compte aussi sur la publication d'une position commune des pays membres sur la protection des mineurs en ligne, l'un des thèmes de prédilection du président français.- Transformations technologiques -"Il est impossible de prédire exactement ce sur quoi ils se mettront d'accord", a déclaré jeudi à l'AFP Jason Oxman, directeur général de l'organisation sectorielle américaine ITI, qui compte notamment parmi ses membres les géants Apple, Amazon, Google, ou encore Nvidia.En marge d'une rencontre entre plusieurs organisations professionnelles du secteur issues des pays membres du G7, le dirigeant a dit espérer que "l'orientation conjointe des responsables gouvernementaux du G7 sera de s'accorder sur une approche qui ne prendra des mesures réglementaires que lorsqu'elles sont vitales et nécessaires".Dans un "moment clé pour le numérique mondial", une large partie des discussions de vendredi devrait être consacrée à l'IA, selon Anne Le Hénanff.La ministre française a décrit un contexte "marqué par une accélération spectaculaire des transformations technologiques, mais également par des tensions géopolitiques croissantes".Paris, qui avait vu les Etats-Unis refuser de signer une déclaration commune aux côtés de 160 autres pays lors du sommet sur l'IA organisé dans la capitale début 2025, a assuré dans la semaine par la voix de Bercy que les discussions actuelles "avancent bien".En plus de la déclaration principale, les discussions devraient aussi donner lieu à la publication de quatre annexes, correspondant aux quatre grands thèmes sur lesquels se sont accordés les pays membres.Seront notamment abordées la sécurité et la gouvernance de l'IA, l'innovation et la diffusion de l'IA dans l'économie, afin d'accélérer l'usage de cette technologie dans les petites et moyennes entreprises.- L'impact environnemental, sujet "compliqué" -La question du numérique durable s'annonce, quant à elle, plus délicate.Si la "résilience et la durabilité du numérique" figurent bien à l'ordre du jour des discussions, la représentation française laisse peu d'espoir de voir cette thématique aboutir à un résultat commun."Sur l'environnement, c'est peut-être là où ça va être le plus compliqué", a indiqué mercredi à l'AFP Anne Le Hénanff, alors que les progrès de l'IA nourrissent une demande croissante en énergie pour alimenter les centres de données, ce qui accroît la consommation de ressources rares nécessaires à de nombreux composants.De son côté, Bercy indique que l'appellation même de la thématique ("impact environnemental du numérique") avait fait office de "ligne rouge" pour les Etats-Unis.La France entrevoit déjà le risque que le document final consacré au numérique durable ne soit pas signé par l'ensemble des membres du G7. Le pays hôte envisage dans ce cas une publication endossée par la seule présidence."Malgré tout, ça permet de passer les messages, de faire avancer le sujet au niveau international", a souligné le ministère de l'Economie.