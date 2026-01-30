Il ne dort pas, il s’ennuie : Trump explique ses yeux clos en conseil des ministres

Si Donald Trump, plus vieux président jamais élu aux États-Unis, ferme les yeux pendant les conseils des ministres, ce n’est pas qu’il dort, c’est qu’il s’ennuie. Du moins, c’est ce qu’il a assuré jeudi.

Les gens ont dit "Il a fermé les yeux!" Ecoutez, c’était assez ennuyeux, pour être honnête", a dit le milliardaire de 79 ans, en référence à un conseil des ministres en août qui avait duré plus de trois heures et pendant lequel il avait été vu les paupières baissées.

"C’était un peu ennuyeux", a-t-il répété à propos de cet événement marathon, lors duquel ses ministres l’avaient tour à tour couvert de louages, avant qu’il ne réponde à plusieurs questions des journalistes présents.

Ses opposants avaient immédiatement assuré qu’il s’était assoupi par moments.

"Je n’ai pas dormi. J’ai seulement fermé les yeux parce que j’avais sacrément envie de m’en aller", a-t-il insisté.

L’un des comptes officiels du gouvernement sur X a immédiatement publié la vidéo de ces propos, avec force émoticônes rieuses et en commentant: "Le président est hilarant."

Jeudi, Donald Trump a réuni son gouvernement pour la dixième fois depuis son retour au pouvoir, mais la réunion retransmise en direct n’a duré qu’une heure environ.

Et le président a cette fois congédié la presse sans répondre à aucune question.

Parmi les ministres auxquels il n’a pas donné la parole figurait en particulier la ministre à la Sécurité intérieure Kristi Noem, dont l’opposition démocrate exige le départ après la mort de deux manifestants tués par des agents fédéraux à Minneapolis (nord) depuis début janvier.

La question de la vigueur est très sensible pour le président républicain, qui se présente comme l’antithèse de son prédécesseur démocrate Joe Biden, décrit comme un vieillard sénile.

Donald Trump, beaucoup plus actif médiatiquement que son prédécesseur, fait toutefois aussi l’objet de questions sur sa santé, par exemple sur les hématomes apparus plusieurs fois sur sa main droite et au moins une fois sur sa main gauche.

Dans une récente interview avec le Wall Street Journal, le président américain a dit que ces bleus résultaient de la prise d’une dose quotidienne d’aspirine de 325 milligrammes, jugée élevée par des experts, ajoutant que ses médecins préfèreraient qu’il prenne un "plus petit" cachet.

"On dit que l’aspirine fluidifie le sang et je ne veux pas que mon coeur pompe un sang épais", a déclaré Donald Trump pendant cet entretien.

AFP