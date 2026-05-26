Incendie criminel près de Lyon : trois jeunes âgés de 16 à 18 ans mis en examen

Trois jeunes âgés de 16, 17 et 18 ans ont été mis en examen lundi dans le cadre de l'enquête sur l'incident criminel dans un immeuble en banlieue de Lyon qui avait fait trois morts le 11 mai, a indiqué le procureur de Lyon.

Le juge d'instruction les a poursuivis pour "dégradation de bien immobilier par un moyen dangereux pour les personnes ayant entrainé le décès de trois personnes" et "des blessures inférieures à huit jours d’au moins 11 victimes" ainsi que pour "association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime", a précisé Thierry Dran dans un communiqué.

Le magistrat n'a pas donné d'autres détails sur le rôle exact des trois mis en cause dans l'incendie. Une enquête avait été ouverte pour "homicide volontaire en bande organisée", la justice estimant que l'hypothèse du règlement de comptes sur fond de trafic de drogue était une "piste sérieuse".

Le placement des trois suspects en détention provisoire a été requis par le parquet.

Ils avaient été interpellés dans l'agglomération lyonnaise et placés en garde à vue jeudi.

Un jeune majeur interpellé en même temps qu'eux a été "remis en liberté sans élément retenu à son encontre", a poursuivi le magistrat lundi.

Lundi 11 mai, plusieurs départs de feu avaient enflammé un immeuble d'habitations de sept étages du quartier populaire du Prainet, à Décines-Charpieu, en banlieue est lyonnaise.

L'incendie a fait trois morts: un homme de 28 ans et sa tante âgée de 61 ans ont été découverts dans un appartement du dernier étage de l'immeuble. Autre victime, un homme également âgé de 28 ans a été retrouvé au pied du bâtiment après s'être jeté par la fenêtre pour échapper aux flammes.

Les trois victimes étaient inconnues de la justice, avait souligné le parquet, ajoutant que leur entourage ne l'était "a priori" pas non plus.

Plusieurs départs de feu criminels ont été signalés depuis fin avril dans cette même rue et des tirs d'armes à feu ont aussi été recensés à proximité.

Mardi, un millier de policiers et de gendarmes ont mené plus de 200 opérations judiciaires et contrôles ciblés dans l'ensemble du département du Rhône, pour envoyer un "signal fort" contre le narcotrafic, avait indiqué le préfet Etienne Guyot.

Cette opération a conduit à l'interpellation de 122 personnes et la saisie de 107 kg de drogues et 9 armes, selon la préfecture.

AFP