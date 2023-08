Incendie mortel à Grasse: le suspect mis en examen après avoir reconnu les faits

Deux jours après l’incendie qui a coûté la vie à trois personnes à Grasse (Alpes-Maritimes), le suspect a reconnu en garde à vue sa responsabilité, mais "à titre involontaire", indique Damien Savarzeixn, le procureur de la République de Grasse dans un communiqué ce mardi.

Devant les enquêteurs, le suspect a fait état d’un "jet d'une cigarette non éteinte dans le couloir d'entrée de l'immeuble." Sa garde à vue a été levée à 14 heures. L’intéressé a été mis en examen pour "dégradations volontaires par incendie ayant entraîné la mort, dégradations volontaires par incendie ayant entraîné une infirmité permanente, dégradations volontaires par incendie ayant entraîné une interruption totale de travail supérieure à huit jours, et dégradations volontaires par incendie." Il a été provisoirement incarcéré, dans l'attente d'une audience devant le juge des libertés et de la détention prévue vendredi.

Cet homme de 47 ans, sans antécédents judiciaires, avait dans un premier temps nié "toute implication dans la survenance des faits". Un premier examen psychiatrique réalisé lors de la garde à vue a exclu, pour l’heure, l’irresponsabilité pénale. Il avait été interpellé dimanche dans la soirée, à la suite de "l'exploitation de la vidéoprotection de la ville", permettant de repérer "un individu quittant l'immeuble deux minutes avant que les caméras ne détectent un début d'incendie".

- L’une des victimes s’est défenestrée -

Les trois personnes décédées dans cet incendie qui s'est déclaré dimanche "à 2h49 dans la cage d'escalier d'un immeuble de cinq étages situé dans le centre historique" de Grasse sont deux femmes et un homme, dont l'identité est "en cours d'identification, les corps ayant été rendus méconnaissables par l'incendie", précise le communiqué du procureur. Parmi les trois victimes, deux ont péri dans les flammes et une autre, qui s'était probablement défenestrée pour tenter d'échapper au feu, a été retrouvée inanimée par les pompiers devant le bâtiment.

Trois personnes ont également été grièvement blessées dans l'incendie, dont une demeure toujours en urgence vitale, a indiqué le parquet, ajoutant que "treize personnes ont été brièvement hospitalisées consécutivement à l'inhalation de fumées".

AFP