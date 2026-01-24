Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 19 janvier au vendredi 23 janvier 2026, le voici. Un garçon de 11 ans et son grand-père ont mis au jour des vestiges vieux de 450.000 ans sur un terrain familial. Des chercheurs ont découvert en Indonésie le plus ancien exemple d'art pariétal au monde, vieux de 67.800 ans. Sous couvert d'un problème de santé bénin, Emmanuel Macron a semble-t-il pris goût à ses lunettes de soleil façon Top gun.

Un garçon de 11 ans et son grand-père ont mis au jour des vestiges vieux de 450.000 ans sur un terrain familial à Ayguesvives, petite commune au sud de Toulouse.​

Le quotidien "La Dépêche" raconte que la découverte a eu lieu "sur un terrain appartenant à leur famille depuis plusieurs générations".

Le petit-fils et son grand-père ont trouvé près de dix galets taillés. D'une longueur de 10 à 23 centimètres, ils remonteraient à quelque 450.000 ans avant notre ère, au paléolithique ancien.

Ces découvertes ont rapidement dépassé le cadre familial puisque les vestiges ont été présentés à des archéologues. Des experts à l'œil aguerri qui ont pu confirmer l'authenticité des pierres taillées et leur attribuer une datation.

Des mains qui montrent le chemin: des chercheurs ont découvert en Indonésie le plus ancien exemple d'art pariétal au monde, vieux de 67.800 ans, nouvelle piste de réflexion sur les routes de migration de l'homme moderne.

Ces trésors archéologiques se trouvent sur l'île de Célèbes (en français), dénommée Sulawesi en indonésien. Cette grande île en forme de K, territoire de l'archipel indonésien situé entre Brunei et les Moluques, au nord de l'Australie, est bien connue pour sa richesse pariétale.

"On travaille en Indonésie depuis longtemps. En 2014, on avait daté des peintures d'au moins 40.000 ans. Puis d'autres de 45.000 ans. Et puis l'année dernière, on en avait daté de 52 à 53.000 ans, qui étaient donc les plus anciennes du monde avant notre nouvelle découverte", retrace auprès de l'AFP l'archéologue canadien Maxime Aubert, de la Griffith University de Brisbane en Australie et co-auteur de l'étude publiée mercredi dans Nature.

Ces dernières années, les travaux de Maxime Aubert et de ses collègues des universités australiennes et de l'agence nationale de recherche et d'innovation indonésienne (BRIN) ont bouleversé notre connaissance des origines de l'art pariétal.

Longtemps pensées comme seulement européennes, et notamment liées aux découvertes des grottes de Lascaux (23.000 ans avant notre ère), puis de la grotte Chauvet (36.000 ans), les origines de l'art pariétal ont basculé vers l'Asie et pris dans le même temps un coup de vieux, plus proche de la datation estimée de la sortie d'Afrique de l'Homo Sapiens, l'homme moderne, 70.000 ans avant notre ère.

Depuis, l'équipe continue ses recherches et remonte le fil du temps, des arts, et des migrations de l'homme moderne.

Les chercheurs ont également pu établir par là-même occasion que les grottes de Muna avaient été utilisées pour des oeuvres pariétales à plusieurs périodes et pendant longtemps, "certaines peintures étant recouvertes par d'autres peintures réalisées 35.000 ans après".

Le sujet est sur toutes les lèvres. Pas qu'en France non, mais partout en Europe. Sous couvert d'un problème de santé bénin, Emmanuel Macron a semble-t-il pris goût à ses lunettes de soleil façon Top gun. Alors qu'une réception était organisée à l’Élysée, le président de la République s'est affiché une nouvelle fois avec sa monture de marque française. Depuis, le fabricant desdites lunettes croule sous les appels.

Sur une photo publiée sur les réseaux sociaux, on le voit à côté de Gims. Regardez.

Les verres bleutés cerclés d'or sortent de la "Maison Henry Jullien", basée dans le Jura. Selon France 3 Régions, l'entreprise est débordée d'appels à la suite de l'apparition de Macron à Davos.

🕶️🇫🇷 In case you were wondering, the sunglasses that French President Emmanuel Macron wore during his World Economic Forum address in #Davos - from Henry Jullien - will set you back €659 pic.twitter.com/FCwIRtoZWf — Jack Quann (@jqbilbao) January 22, 2026

Dans de nombreux pays, la presse a choisi d'illustrer sa Une avec la photo du président français derrière ses verres bleutés, souligne Le Parisien.

Le président de la République est apparu pour la première fois avec ses lunettes le 15 janvier dernier. En introduction de ses vœux aux armées pour l'année 2026, il avait tenu à rassurer sur le "caractère inesthétique" de son œil droit, taché de sang.

www.imazpress.com avec AFP/[email protected]