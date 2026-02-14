Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 9 au vendredi 13 février 2026, le voici. Au drive d’un McDonald’s, un carlin prénommé Nugget est reparti avec un sac entier de nuggets. Le Super Bowl a battu le record de tirage de chasses d'eau à la fin du show. Frank Ilett, également connu sous le nom de The United Strand refuse de se couper les cheveux tant que son équipe n'a pas gagné 5 matchs de suite.

Au drive d’un McDonald’s, un client raconte avoir vécu une scène aussi improbable que touchante en laissant un avis sur la page Google du restaurant. Alors qu’il commande, un employé remarque son chien, un carlin prénommé Nugget. Alors que le serveur disparaît, à son retour, il offre… un sac entier de nuggets.

Selon le témoignage, le salarié aurait expliqué que c’était son dernier jour de travail et qu’il voulait faire plaisir autour de lui.

L’histoire s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d’amusement.

La mi-temps de Bad Bunny au Super Bowl a battu le record d’audience, réunissant plus de 135,4 millions de spectateurs dans le monde. Elle a aussi provoqué un afflux important de tirage de chasses d'eau à la fin du show. Dans les quinze minutes suivant la fin du show de Bad Bunny, 761.719 chasses d’eau ont été tirées en même temps à New York.

Dans une publication officielle postée sur ses réseaux sociaux, le service public qui gère l’eau potable et le système d’égouts de la ville de New York, NYC Water, a partagé une anecdote insolite.

Lors de la mi-temps du Super Bowl, la ville a remarqué des activités inhabituelles sur le système de distribution d’eau.

Le niveau de consommation a en effet drastiquement baissé pendant les 12 minutes du show de Bad Bunny dans les cinq arrondissements, soit Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx et Staten Island. Ils se sont par contre précipités aux toilettes dès la fin du spectacle.

NYC saw a significant reduction in water usage throughout the five boroughs during the Super Bowl’s #BadBunny halftime show yesterday, but in the 15 minutes right after the show ended, there was a spike in usage equivalent to 761,719 toilets flushing across town.#SBLX — NYC Water (@NYCWater) February 9, 2026

Comme le rapporte The Athletic, le phénomène est fréquent lors de ce genre de grands événements. Il porte même un nom : le "superflush".

Frank Ilett, également connu sous le nom de The United Strand, a publié une vidéo le 5 octobre 2024, dans laquelle il se coupait les cheveux pour la dernière fois jusqu'à ce que Manchester United remporte cinq matchs d'affilée. Mais après un nouvelle défaite de son équipe, le rendez-vous chez les coiffeurs devra attendre encore un peu.

Un projet fou que Frank Ilett partage sur les réseaux sociaux depuis octobre 2024 sous le nom de "Theunitedstrand".

Au bout de 365 jours de défi, Ilett a déclaré à BBC Sport que le concept "pas de victoire, pas de coupe" avait initialement été filmé comme un divertissement inoffensif, destiné à "partager la positivité" pendant une période frustrante pour les fans de United.

Frank Ilett compte désormais plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Le supporter prévoit de donner ses cheveux à une association caritative qui fabrique des perruques pour enfants atteints de cancer.

