Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026, le voici. Une femme a été hospitalisée à Macao après avoir été effrayée par un robot humanoïde pendant qu'elle se promenait. En Australie, un opossum sauvage s’est glissée parmi les peluches dans une boutique de l’aéroport de Hobart en Tasmanie. En Espagne, le chien Poncho est devenu célèbre après avoir "pratiqué un massage cardiaque" lors d’un entraînement.

Une femme a été brièvement hospitalisée à Macao après avoir été effrayée par un robot humanoïde pendant qu'elle se promenait, a indiqué ce mercredi 18 mars la police à l'AFP. Selon la police, cette personne "a sursauté en remarquant soudainement un robot derrière elle alors qu'elle utilisait son téléphone portable" au début du mois de mars.

Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre une femme en colère contre un robot, agitant ses bras métalliques dans sa direction. "Avec tout ce qu'il y a d'autre à faire, pourquoi m'embêter ? Tu es fou ?", crie la femme en cantonais à la machine imperturbable. Regardez.

🤖 Robot detained in Macau — It harassed a 70-year-old woman



In Macau, police detained a humanoid robot Unitree G1 after a complaint from a passerby, reports Bild.



The robot frightened a 70-year-old woman on the street — it approached her and refused to move away. The woman… pic.twitter.com/yUQn4mMjee — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2026

Elle n'a pas été blessée et n'a eu aucun contact physique avec le robot, mais elle a été transportée à l'hôpital, a indiqué la police dans un communiqué.

Le robot humanoïde, similaire au modèle produit par la start-up chinoise Unitree, était piloté par un Macanais d'une cinquantaine d'années. Il a expliqué réaliser un test et comptait l'utiliser pour promouvoir son entreprise. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des agents escorter le robot, mais la police précise ne pas avoir saisi l'engin.

Une peluche plus vraie que nature s’est glissée dans une boutique de l’aéroport de Hobart en Tasmanie (Australie). Une vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, montre cet opossum sauvage perché sur une étagère, se confondant avec les kangourous et les ours en peluche d’une boutique de souvenirs, à la plus grande surprise des voyageurs.

L’animal, qui a l’habitude de se déplacer lentement et de faire le mort quand il a peur, a séduit l’assemblée. Regardez.

🇦🇺 Une peluche plus vraie que nature, en l'occurrence un vrai opossum, s'est glissée mercredi dans la boutique d'un aéroport australien, à la grande surprise des voyageurs ⤵️ pic.twitter.com/D8iCFUAUpH — Agence France-Presse (@afpfr) March 19, 2026

"Nous savions que notre collection de peluches était très réaliste, mais il semble que nous ayons obtenu le label de qualité ultime", s’est amusé Liam Bloomfield, le gérant de la boutique. "Nous avons été très heureux de voir un visiteur local un peu spécial faire un tour dans la boutique".

Les employés de l’aéroport se sont rapidement mobilisés pour ramener l’animal à sa place, en pleine nature. "Nous sommes simplement heureux d’avoir pu offrir un coin de repos douillet dans notre boutique", a déclaré un porte-parole de l’aéroport.

En Espagne, la police de Madrid a partagé une vidéo de Poncho, un chien devenu viral après avoir "pratiqué un massage cardiaque" lors d’un entraînement. Il exécute des gestes sur ordre. Les experts précisent que ce n’est pas un vrai massage cardiaque, mais cela montre l’intelligence et le haut niveau d’entraînement des chiens policiers.

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