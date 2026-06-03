Ti Kour Gran Kour : le festival de contes de transmission et de rencontre s'installe dans l'est de l'île

Le festival de contes Ti Kour Gran Kour revient dans l'est de La Réunion complètement à l'est du 5 au 13 juin 2026. Le thème : "Halé,Halélé... Zistoir Enpoundiak". Un festival de rakontaz, de transmission et de rencontre, porté par l'association Kozé Conté (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Le Festival Ti Kour Gran Kour poursuit son engagement en faveur de la parole vivante, de la transmission et de la rencontre. "Chaque année, nous créons des espaces où les histoires circulent, se partagent et se réinventent", souligne l'association.

Cette édition 2026, placée sous le thème "Halé, Halélé... Zistoir en Poundiak", invite chacun à entrer dans la ronde, à écouter, à raconter, à vibrer.

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- Un lieu où on écoute, où l'on raconte, où l'on partage -

Le Festival Ti Kour Gran Kour affirme que la parole est un territoire vivant, un espace où se rencontrent les mémoires, les imaginaires et les identités.

Il propose une programmation riche, accessible et intergénérationnelle : spectacles, balades contées, rencontres, émissions radio, nuit du conte... avec plusieurs objectifs : valoriser le patrimoine oral réunionnais et indianocéanique, encourager la création artistique locale et renforcer l’éducation artistique et culturelle.

"Depuis sa création, il porte une conviction forte : le conte relie les êtres humains au‐delà des frontières, des langues et des cultures", poursuit l'association Kozé Conté.

L’édition 2026 explore la manière dont les histoires voyagent, se transforment et se transmettent, de bouche à oreille, de génération en génération, d’île en île.

- Un festival qui s'ouvre à l'international -

Au fil des années, le festival s’est ouvert à l’océan Indien et au monde francophone, accueillant des artistes venus d’ailleurs et enrichissant la diversité des voix présentes à La Réunion.

Parmis les artistes présents : Hinnaya Djoumoi, Suzèle Cuvelier, Arnaud Robert, Grégory Ilan, Ruben Savariaye, Nadège Rémilie, Jean‐Hugues Hoarau, Delphine Bidois, Léa Varon, Jean‐Bernard Ifanohiza, Daniel Lauret.....

Des artistes locaux :

Suzèle Cuvelier a eu le coup de foudre pour Bras-Panon où elle est heureuse aujourd’hui. Elle est tombée dans la marmite ‘’ Il était une fois... » en 1964 avec le Père Rigolet, responsable d’associations. Issue de la tradition, elle fait un chemin de conteuse appréciée.

Alexandrine Savoury : le conte je le découvre petite, dans la case en tôle, à la lumière de la bougie, ma mère me raconte les histoires de Ti Jean. J’écoute, j’apprends. Plus tard, nos parents nous offrent le coffret Mille et une histoires. Ma passion pour le conte est née. Je ne me lasse pas de ces histoires. J’ y puise encore aujourd’hui les contes de mon répertoire.

Kriké, Peggy-Loup Garbal adore raconter des histoires ! Auteure de romans, de nouvelles et de pièces de théâtre, elle s'est voulue conteuse pour créer des ponts entre l'écrit etl' oralité. Elle passe de l' un à l' autre – en français ou en créole

Josie Virin : Dans son bertel nana bon peu zistoir, zistoir lo roi , zistoir ti Jean , zistoir zanimo , zistoir pou ti moun, gran moun, tout do moun . Nave in fois in rakonteuse de zistoir mais si lo zistoir lé menter la pas li loter. Ce qui veut dire mesdames et messieurs la société : si ces histoires ne sont pas vraies ce n’estpas de sa faute. Alors kissa loter ? Peut-être ses nombreuses nénènes ... dans son enfance passée au bord de la rivière du Mât du côté de saint André. Dans son bertel nana tout ce patrimoine oral qu’ elle tient à transmettre aux générations présentes et futures. Écoutez.

Rouben Savariaye : L'Art du Récit et de l'Engagement Originaire de Saint-Louis, Jean Nicole Rouben Savariaye est un artiste aux multiples facettes dont le parcours est indissociable de l'identité culturelle réunionnaise. Héritier d’une lignée renommée de maîtres tambouriers malbars, il a su transformer ce legs traditionnel en une démarche artistique contemporaine, mêlant conte, théâtre et musique.

Jean-Hugues Hoarau : J'ai 57 ans. Je suis né à la Réunion et j' ai vécu essentiellement à Saint-Denis. Pendant longtemps, j' ai travaillé dans le monde de l'insertion professionnelle. En tant qu'auteur-compositeur-interprète, je fais partie dugroupe Fonnkèr qui a déjà sorti 2 albums en 2001 er 2011.

Delphine Bidois : Conter est une passion, faire passer des émotions, des messages, entendre le rire des gens ça lè gadiamb ! Je conte en français et mi raconte aussi en créole et pour tous les âges. J'ai suivi de nombreux stages entre autre avec Abbi Patrix, avec la formation rakonter zistoir et récemment avec Françoise Diepp pour les petits. J'écris également certains de mes contes.

Léa Varon : Si elle aime raconter des histoires , c’est grâce à ses parents ; le plus souvent, c’était son papa qui racontait, le soir à la veillée avant l’heure du coucher et surtout, lorsqu’il y avait des piments à débecquer des haricots, des embériques, des pois à écosser et du maïs à égrener , sans compter les cacahuètes et le café .... Tandis que les oreilles écoutaient, les petites mains ne s’arrêtaient pas et elle ne se lassait pas d’écouter les histoires Papa ne racontait jamais d’histoires pendant la journée de peur que des cornes ne poussaient sur nos têtes

Jean-Bernard Ifanohiza : Né le 7 février 1963 à Saint Denis, Ile de La Réunion , il a fait l'école du Théâtre Talipot, puis a été formé en tant que conteur par Hassan Kouyaté et par Hamed Bouzzine.

Abbass Mulla : Sa passion du conte vient de "Adiman", sa grand-mère maternelle, qui a transmis à ses enfants et petits enfants son riche héritage multiculturel.

Anny Grondin : Kriké... Kraké ! C’est ainsi que commençaient les histoires que sa nénène lui racontait à la tombée du jour dans la grande case familiale à Beaufonds dans l’enceinte de l’usine sucrière au beau milieu des champs de canne. Son enfance a été peuplée des personnages des contes populaires créoles de l'océan Indien : Ti Jean, Grand diable, compère lièvre, Grand mère Kalle...

Aymara Lapinsonnière : Pou kontinié fé flanm nout fanal, pou done lo grin nout farfar, pou fé briy nout zarlor, kan i ariv in lèr, mi done manzé pou lo kèr. Je souhaite transmettre tout l'amour que j'ai par la Force de la Parole àla société, pour faire naître un monde merveilleux.

Beurty Dubard : Le conte m’a toujours accompagné grâce à mon père, ancien de la Sakaï de Madagascar et ses histoires, et ensuite l’arrivée demes enfants m'a motivé.

Sydalise Dufestin : Fille de l’est de La Réunion, plus précisément de Saint-André, Sydalise est une enfant nourrie de l’imaginaire des livres mais aussi de l’imaginaire des légendes créoles, des zistoirs Ti-Jean, et de Grand-mère Kalle. Son premier contact avec les contes créoles remonte à ses moments passés dan’ ti cuisine feu d’bois ek mémé, kan bann marmay i té ariv après lékol, mémé i té di « Kosa in shoz ? ».

Et bien d'autres...

Des artistes internationaux :

Conteur reconnu, au contact de l' oralité et des conteurs de tradition, en particulier dans son Morbihan natal depuis plusieurs décennies ; promoteur du patrimoine populaire conté (breton, français), Daniel Carré aime conter depuis toujours. Ce passionné d’histoires et de légendes bretonnes adore les faire partager et pas seulement en Bretagne...

Professeure de français et d' arts du spectacle, et conteuse, Véronique Nankoo est passionnée par les arts vivants engagés dans l'océan Indien et s 'intéresse particulièrement au concept de "marronnage culturel". Dévouée à la préservation et à la transmission de la tradition orale mauricienne, elle est la fondatrice du collectif de conteuses Enn Zour Dan Enn Pei (EZDEP) et l' auteure d' une pièce de théâtre et de plusieurs spectacles.



Halima, conteuse marocaine, perpétue une traditionfamiliale. Elle a écrit dans la littérature orale de la majorité des histoires qu'elle raconte, en arabe et en français.

Née le 4 mars 1998 à Mahébourg, un pittoresque village côtier du sud-est de Maurice, Kelly Darnelle Ang-Ting Hone est une artiste dont la passion pour le théâtre, la musique, et le slam n’ a cessé de grandir. En mars 2015, sadécouverte du slam lors d’un tournoi scolaire régional sur le thème de l’indépendance marquera un tournant décisif dans sa vie.

Mervyn enseigne le français à Maurice, son histoire avec le conte débute dès son plus jeune âge grâce à une tante originaire d’Inde avec qui il passe toute son enfance. C’est ainsi qu’il découvre un monde rempli de magie, de possibilités mais aussi de fourberies.

- Les temps forts du festival -

Ouverture officielle - vendredi 5 juin

Espace Culturel de Champ-Borne – Saint-André

Discours institutionnels, animation musicale mahoraise, grande scène de conte.

Émission spéciale Vanakkam Réunion - samedi 6 juin - En direct depuis la Cour Vita’Natur – Saint-André.

Balade Contée - Mardi 9 juin

Avec : Hinnaya DJOUMOI, Alexandrine SAVOURY,

Peggy LOUP GARBAL, les élèves conteurs du collège

Rencontre académiques - jeudi 11 juin

Coordination : Josie VIRIN (DAAC)

Conteur : Hinnaya DJOUMOI- Colosse – Saint‐André

CLÔTURE – Samedi 13 juin

Médiathèque Antoine Louis Roussin – Saint-Benoît

Scène jeunes conteurs, animations musicales, Nuit du conte, Riz Sofé.

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