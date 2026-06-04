Meurtre à Saint-Louis : la garde à vue de l'auteur présumé levée pour raison de santé

(Actualisé) Ce jeudi 4 juin 2026, le parquet de Saint-Pierre annonce la levée de la garde à vue pour raisons de santé, l'agresseur présumé d'un homme de 49 ans, ce mardi 2 juin à Saint-Louis. La victime a été mortellement touchée par trois coups de couteau. Elle présentait de graves blessures au thorax et sur le haut du corps. Malgré les soins prodigués, celle-ci a succombé à ses blessures quelques instants plus tard. Le suspect, âgé d'une vingtaine d'années, avait été placé en garde à vue du chef de meurtre (Photo : www.imazpress.com)

Selon les premiers éléments de l’enquête, "une altercation aurait éclaté dans la soirée entre la victime et le mise en cause", indique le parquet de Saint-Pierre.

"Ce dernier se serait emparé d’un couteau et aurait porté trois coups à la victime, laquelle s’est effondrée devant le domicile d’un voisin", ajoute le procureur.

Le mise en cause a ensuite été interpellé et placé en garde à vue du chef de meurtre.

Les dépistages d’alcoolémie et stupéfiants se sont révélés négatifs.

La garde à vue a depuis été levée pour raisons de santé.

Les investigations quant à elles, se poursuivent, précise le parquet. Une autopsie a été diligentée ce jour afin de déterminer avec précision les causes et circonstances du décès.

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