Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2026, le voici. Un chargement d'environ douze tonnes de barres chocolatées KitKat a été volé en Europe. En Australie, le cyclone tropical Narelle teinte le ciel d'un rouge vif. Sept chiens qui avaient disparu dans la région en Chine, se sont lancés dans un incroyable périple pour retrouver leurs propriétaires.

Un chargement d'environ douze tonnes de barres chocolatées KitKat a été volé en Europe, a annoncé la marque, qui appartient au géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé, avertissant que cela risquait de provoquer des pénuries en magasin juste avant Pâques.

"Un camion transportant 413.793 unités de notre nouvelle gamme de chocolats a été volé pendant son transit en Europe", a indiqué KitKat dans un communiqué à l'AFP. Le chargement, pesant environ douze tonnes, a disparu la semaine dernière alors qu'il circulait entre des sites de production et de distribution, a précisé la société.

A une semaine de Pâques, la marque a averti que "ce vol pourrait entraîner une pénurie de KitKat en rayon".

Le camion, avant d'être volé, avait quitté le centre de l'Italie et se dirigeait vers la Pologne, avec l'intention de distribuer les barres dans les pays traversés.

KitKat n'a pas précisé où exactement la marchandise avait disparu mais a affirmé que "le véhicule et son contenu (restaient) introuvables". "Les enquêtes se poursuivent en étroite collaboration avec les autorités locales et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement", a ajouté la marque.

KitKat a averti que les barres chocolatées manquantes "pourraient entrer sur des circuits de vente non-officiels sur les marchés européens". La marque a précisé qu'il était possible de tracer les produits volés en scannant les codes barres figurant sur chaque friandise.

"En cas de correspondance, le scanner recevra des instructions claires sur la manière d'alerter KitKat, qui transmettra ensuite ces preuves de manière appropriée", a-t-elle précisé.

Un ciel rouge vif en plein après-midi, un décor irréel et des paysages dignes d’un film de science-fiction. Ce samedi 28 mars 2026, un phénomène aussi impressionnant qu’inhabituel a surpris les habitants de l’ouest australien.

À Carnarvon et dans plusieurs régions d’Australie-occidentale, le ciel a brusquement viré à l’orange puis au rouge intense, le week-end dernier, plongeant les paysages dans une atmosphère presque apocalyptique. Sur les réseaux sociaux, les images ont rapidement fait le tour du monde. Regardez.

Derrière ces images impressionnantes, pas de phénomène surnaturel, mais une explication scientifique bien connue. En cause : le passage du puissant cyclone tropical Narelle, qui a balayé la région avec des vents pouvant atteindre les 200 km/h.

Ces rafales ont soulevé d’importantes quantités de poussières riches en oxyde de fer, caractéristiques des sols arides australiens. En suspension dans l’atmosphère, ces particules agissent comme un filtre, ne laissant passer que les teintes rouges de la lumière. Résultat : un ciel aux allures de planète Mars. Comme on peut le voir sur ces images partagées par Perth Weather Live.

Si ce type de ciel reste impressionnant, il n’est pas inédit. Des scènes similaires ont déjà été observées lors de tempêtes de sable, notamment en Europe lorsque des poussières du Sahara ont teinté le ciel d’orange, en Espagne, en Grèce ou même en France.

Mais en Australie, l’intensité du phénomène s’explique aussi par la sécheresse des sols, qui facilite la mise en suspension de ces particules.

Sept chiens qui avaient disparu dans la région de Changchun, en Chine, se sont lancés dans un incroyable périple pour retrouver leurs propriétaires, relaie The Guardian. Le groupe a parcouru 17 km à travers champs et le long d’une autoroute de la province de Jilin.

Sur les images captées par des témoins et par un drone, on peut voir la meute composée notamment d’un golden retriever, d’un labrador, d’un berger allemand et d’un pékinois, menés par un corgi qui les guide dans leur parcours et surveille qu’aucun chien ne s’éloigne. Regardez.

Selon le South China Morning Post, les animaux auraient refusé de rejoindre des témoins qui tentaient de leur venir en aide. Un dispositif de surveillance a donc été mis en place pour suivre leur voyage.

Les sept chiens, qui appartenaient à trois foyers différents, sont rentrés chez eux mi-mars.

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