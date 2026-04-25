Insolite : course entre un robot et des sangliers, il risque sa vie pour sauver un goéland et la sucette au goût boulette de viande

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 20 au vendredi 24 avril 2026, le voici. Un robot a été filmé en pleine rue à la poursuite de sangliers. Un homme a risqué sa vie à La Paz, au Mexique pour sauver un goéland coincé au sommet d'un lampadaire. Et, la sucette au goût boulette de viande du 1er avril n’était en fait pas un canular.

Scène insolite en Pologne, Edward Warchocki un robot "star" des réseaux sociaux, a été filmé en pleine rue à la poursuite de sangliers ce dimanche 12 avril 2026 (Photo d'illustration : AFP)

Un homme a risqué sa vie à La Paz, au Mexique, ce 10 avril 2026, pour sauver un goéland coincé au sommet d'un lampadaire. Sans équipement de protection et à plusieurs mètres du sol, le bon samaritain est parvenu à libérer le volatile.

"La sucette au goût boulette de viande du 1er avril n’était en fait pas un canular" explique, presque fièrement, la chaîne de magasins suédoise. Elle sera proposée au mois de juin dans des centaines de magasins bleu et jaune. Pas d'inquiétude donc à La Réunion, elles n'arriveront pas jusqu'à nous.

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