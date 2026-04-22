Une sucette au goût boulette de viande, la blague du 1 er avril qui devient réalité

"La sucette au goût boulette de viande du 1er avril n’était en fait pas un canular" explique, presque fièrement, la chaîne de magasins suédoise. Elle sera proposée au mois de juin dans des centaines de magasins bleu et jaune. Pas d'inquiétude donc à La Réunion, elles n'arriveront pas jusqu'à nous. (Photo : capture écran Ikea)

"Le 1er avril, nous avons invité les clients à imaginer une sucette au goût des boulettes de viande suédoises Ikea. Nous n’avons pas pu nous empêcher de pousser l’expérience un peu plus loin, surtout après la réaction enthousiaste du public", déclare Javier Quiñones, Commercial Manager pour le Groupe Ingka (plus grand détaillant du magasin d'ameublement).

Au total, un million de sucettes seront produites et distribuées dans des magasins Ikea des quatre coins du monde.

Les sucettes ne seront pas disponibles dans tous les pays. Il sera étrangement, impossible d'en trouver en Suède, mais aussi au Japon, en Inde, en Serbie, en Croatie, en Roumanie et en Slovénie.

"Il y a toutefois une mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient faire un stock de ces délicieuses friandises : les sucettes ne seront pas à vendre" indique le magasin. En revanche, les clients seront invités à les goûter gratuitement lors de leur visite chez Ikea au mois de juin.

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