Insolite : bain moussant et soins pour doudous et un emploi de rêve à 70.000 euros l'année pour prendre soin du chien d'une famille

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 4 au vendredi 8 mai 2026, le voici. Un nounours fatigué ou un doudou taché retrouvent une nouvelle jeunesse grâce à un service de nettoyage japonais spécialisé, une agence propose un emploi de dog-sitter, nourri, logé et payé 70.000 euros par an (Photo AFP)

Une peluche Pikachu usée, un nounours fatigué ou un doudou taché retrouvent une nouvelle jeunesse grâce à un service de nettoyage japonais spécialisé, dont les vidéos de soins méticuleux prodigués aux peluches captivent les réseaux sociaux.

Tout en délicatesse, Masakazu Shimura, trente ans d'expérience dans le nettoyage textile, offre ainsi à une peluche Pokémon un bain de vapeur, puis un gommage doux à la mousse, avant de la brosser avec soin, comme s'il tenait entre ses mains un nouveau-né.

Les vidéos de son travail, devenues virales sur internet, fascinent les amateurs de peluches et apportent à Cleaning Yonmarusan, le service haut de gamme de restauration de textiles pour lequel il travaille, des clients internationaux. Regardez.

Porté par l'engouement de la génération Z sur les réseaux sociaux et l'attrait des Japonais pour les objets mignons et réconfortants, l'entreprise nettoie désormais 10.000 peluches par an, contre environ 1.200 il y a dix ans.

"Pendant le lavage à la main, je palpe soigneusement le tissu pour déterminer de quel type il s'agit et évaluer son état, tout en le massant délicatement avec mes mains pendant que je le lave", a expliqué à l'AFP M. Shimura, qui sait aussi traiter les chemises et autres toiles de tente.

- Ces objets renferment des souvenirs particuliers -

L'équipe dont fait partie M. Shimura au sein de Yonmarusan, une chaîne régionale située à Yamanashi, à l'ouest de Tokyo, est composée d'une douzaine de personnes.

Certains clients "viennent même au Japon spécialement pour faire nettoyer leurs peluches", a assuré Hisako Mori, responsable des relations publiques de l'entreprise.

"Pendant que l'on travaille sur le nettoyage, ils voyagent à travers le Japon. À la fin de leur séjour, ils récupèrent leurs peluches avant de rentrer chez eux."

Des clients souhaitent parfois conserver certaines éraflures ou gribouillis sur leurs peluches, explique M. Shimura, des marques témoins de précieux moments.

"Ces objets renferment des souvenirs particuliers. C'est vrai pour les vêtements, mais encore plus pour les peluches, que nos clients considèrent comme des membres de la famille", a-t-il déclaré.

"C'est tout un processus lors duquel nous ne pouvons pas nous permettre de perdre en vigilance (...) Lorsque nos clients sont satisfaits du résultat, c’est vraiment à ce moment-là que nous ressentons un profond sentiment d'accomplissement."

C'est une offre qui a eu son "petit" effet. Une agence de recrutement de personnel de maison pour des familles aisées a posté une annonce afin de trouver un dog-sitter, comprenez une personne pour garder exclusivement le chien de la famille. L'employé sera logé, nourri et payé 70.000 euros à l'année, soit presque 6.000 euros mensuels L'agence, a été dépassée par l'impact de cette offre, ils ont reçu des milliers de candidatures.

Pas la peine de partir à la recherche de cette offre d'emploi, elle n'est plus en ligne. Le poste n'est pas encore pourvu, et ce n'est pas faute de candidatures : des milliers de personnes ont envoyé leur C.V.

L'agence annonce sur ses réseaux sociaux : "Avec des milliers de candidatures reçues, nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pris le temps de postuler et de manifester leur intérêt pour cette opportunité unique. L'engouement est extraordinaire et nous vous en sommes très reconnaissants".

Pour avoir des chances d'obtenir ce job de rêve, il faut remplir quelques conditions. Discrétion et respect de l'intimité d'un foyer par exemple. Être de nature chaleureuse, calme et fiable, avec une véritable passion pour les chiens et leur bien-être, évidemment. Il faut aussi participer aux autres tâches de la maison.

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