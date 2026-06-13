Insolite : un enfant découvre un trésor, un homme verbalisé pour téléphone en fauteuil roulant et un sac en cuir de T-Rex

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 8 au vendredi 12 juin 2026, le voici. Un enfant qui jouait sur une aire de jeux à Berlin a mis au jour un véritable petit trésor. En Belgique, un homme atteint de la maladie de Charcot a écopé d’une lourde amende de 185 euros alors qu’il circulait sur son fauteuil électrique. Un sac en cuir reconstitué à partir de cellules de Tyrannosaure Rex est mis aux enchères jeudi à l'Hôtel de Drouot à Paris.

Un enfant qui jouait sur une aire de jeux à Berlin, en Allemagne, a mis au jour un véritable petit trésor en retournant la terre près de buissons. Selon la police berlinoise, il a découvert des pièces d’argent, des bijoux en or, des montres de luxe, un petit lingot d’or et environ 6.000 euros en espèces.

L’enfant, qui participait à une sortie avec son groupe de maternelles, a immédiatement signalé sa trouvaille à son encadrante. Aidée par un parent, celle-ci a rassemblé les objets avant de prévenir la police.

Les autorités cherchent dorénavant à savoir d’où vient ce butin et s’il est issu d’un vol.

En Belgique, un homme atteint de la maladie de Charcot a écopé d’une lourde amende de 185 euros alors qu’il circulait sur son fauteuil électrique. Les forces de l’ordre ont appliqué le Code de la route à la lettre, suscitant l’incompréhension de l’usager.

Comme le rapporte le quotidien belge La Dernière Heure, un quadragénaire atteint de la maladie de Charcot a été verbalisé par la police en région wallonne.

L’homme gérait la direction de sa chaise roulante avec le joystick de la main gauche, tout en tenant son smartphone de la main droite.

La police a immédiatement verbalisé le conducteur, lui infligeant une amende forfaitaire d’un montant exact de 184,67 euros.

Pour le contrevenant, la décision reste difficile à accepter. Il rappelle que son véhicule roule au maximum à 12 km/h et estime que son statut est plus proche d’un piéton que d’une trottinette ou d’un vélo. Face à ses arguments, les agents sont restés fermes, lui indiquant l’obligation légale d’utiliser un accessoire de fixation adapté pour maintenir son appareil électronique.

Un sac en cuir reconstitué à partir de cellules de Tyrannosaure Rex est mis aux enchères jeudi à l'Hôtel de Drouot à Paris par la maison Giquello qui estime cette "pièce unique" entre 300.000 à 500.000 euros.

Dévoilé au printemps à Amsterdam, ce sac a été créé à partir de restes de collagène retrouvés dans le fémur d'un T-Rex au Montana, aux Etats-Unis, il y a vingt-cinq ans.

"Ces dernières années, on a réussi à avoir des techniques, des biotechnologies avec lesquelles on peut donner des instructions à une culture cellulaire pour construire, entre guillemets, en laboratoire, de la vraie peau de T-Rex", expliquait récemment à l'AFP Iacopo Briano, expert en paléontologie, associé à la vente.

Dans un récent communiqué, la maison d'enchères Drouot, où le sac est mis en vente à 18H00, parle d'"un objet sans précédent dans l'histoire du luxe" et d'une "prouesse scientifique" qui permet de créer du cuir "sans aucun recours à l'élevage animal".

Selon ce communiqué, "le cuir cellulaire ouvre une nouvelle voie : celle d'une exclusivité qui ne repose plus sur le prélèvement ni sur l'élevage intensif".

D'après Iacopo Briano, cette matière diffère du cuir vegan, construit à partir de plastique. "Là, on part d'une culture cellulaire, donc c'est 100% de la peau. Et en même temps, ça vient d'un animal qui a disparu il y a 67 millions d'années !", assure-t-il.

Faute de précédent, Alexandre Giquello, dont la maison organise l'enchère, explique qu'il a fallu "inventer un prix" de vente, qui devait refléter à la fois le montant des investissements nécessaires pour créer ce sac et sa rareté.

"300.000 euros, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. En même temps, c'est une chose unique au monde. Donc, le rare étant cher, voilà le résultat", avait-il dit à l'AFP.

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