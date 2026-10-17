Insolite : un tour du monde en 28 ans et un Péruvien prénommé Hitler Mussolini

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 12 octobre au vendredi 16 octobre 2026, le voici. Un aventurier britannique a retrouvé son pays natal après avoir parcouru plus de 50.000 km à travers 29 pays sans moyen de transport motorisé. Au Pérou, un candidat prénommé Hitler Mussolini remporte une élection municipale face à l'extrême droite.

L’aventurier britannique Karl Bushby a retrouvé son pays natal après avoir parcouru plus de 50.000 km à travers 29 pays sans moyen de transport motorisé. Une véritable odyssée semée d’embûches. Parti faire le tour du monde en 1998, l’aventurier britannique Karl Bushby vient de regagner son pays natal en traversant la Manche à la nage. Une épopée réalisée sans jamais emprunter de moyen de transport motorisé.

Au tout début de son aventure, l’ancien parachutiste de l’armée britannique avait 29 ans. Il en a désormais 57. "C’est bon de sentir à nouveau le sol britannique sous mes pieds après toutes ces années", a déclaré Karl Bushby dans un communiqué diffusé par son entourage mardi.

Il ajoute : "Ça n’a pas été facile, mais c’était bien là tout l’enjeu : prouver que je pouvais faire plus que ce dont je me croyais capable. Nous pouvons tous accomplir bien plus que nous ne l’imaginons. "

VIDEO After 28 years and 50,000 km, British adventurer Karl Bushby faces one last hurdle in his bid to trek home from South America without using any transport: the English Channel. If he isn't allowed to walk the Channel Tunnel, he might try swimming from France to England https://t.co/nfbFgM9gJp — AFP News Agency (@AFP) September 26, 2026

La veille, l’homme a sorti la tête de l’eau sur la plage de Shakespeare, à Douvres, dans le sud-est de l’Angleterre. Essoufflé, mais souriant, l’aventurier a été accueilli par ses proches, après trois décennies de périple.

Le périple de Karl Bushby n’est toutefois pas tout à fait terminé : il doit encore parcourir les quelque 400 km qui le séparent de Hull pour boucler la boucle.

Une fois le voyage achevé, il prévoit de se consacrer au documentaire et à des conférences. Après avoir parcouru plus de 50 000 km et traversé 29 pays, l’homme ne devrait pas manquer d’anecdotes à raconter.

Drôle de prénom pour réussir en politique, surtout à gauche. Pourtant, le village péruvien de Queropalca, dans les Andes, vient d'élire à la tête de sa mairie un candidat nommé Hitler Mussolini Simeon Flores. L'homme, qui porte les prénoms de deux des plus grands dictateurs européens d'extrême droite, est issu de la formation politique de gauche Ahora Nacion. (Photo : AFP)

Hitler Mussolini Simeon Flores a battu dimanche 4 octobre le candidat d'extrême droite Gaspar Osorio, en obtenant 229 voix, contre 204 pour ce dernier, sur un total de 663 votants, selon le Bureau national des opérations électorales.

Âgé de 45 ans, ce propriétaire d'une entreprise de transport deviendra officiellement maire le 1er janvier 2027 de ce village de la région andine de Huanuco, dans le nord-est du Pérou.

Des prénoms de personnalités historiques comme Hitler, Lenin, Stalin ou Mao se rencontrent parfois en Amérique du Sud, surtout dans les régions rurales, où certains parents les choisissent sans bien connaître le personnage en question.

Ainsi, en 2021, Hitler Saavedra Casternoque avait été élu au Parlement péruvien. En 2018, Hitler Alba Sanchez avait été élu maire du district andin de Yungar, après une campagne électorale au cours de laquelle il s'était vanté d'être un "Hitler gentil".

AFP