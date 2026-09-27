Irlande du Nord : rassemblement contre une marche orangiste à Portadown

Environ 2.000 personnes se sont rassemblées dimanche à Portadown en Irlande du Nord contre le passage d'une marche protestante pro-britannique autorisée pour la première fois depuis 1997 en plein quartier catholique, le Premier ministre britannique lançant un appel au "calme".

La tension est montée après qu'un tribunal a autorisé, dans un revirement surprise tard samedi soir, la tenue de la marche de l'Ordre d'Orange.

"D'importants progrès" ont été accomplis en Irlande du Nord "et nous ne voulons pas voir les choses repartir en arrière", a commenté sur la BBC le Premier ministre britannique Andy Burnham, enjoignant au "calme de toutes les parties".

Sur place à Portadown, un important dispositif de sécurité a été déployé et la police a retenu le rassemblement orangiste à l'intérieur d’une salle paroissiale de cette ville située à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Belfast, a constaté un correspondant de l'AFP.

Environ 2.000 personnes ont de leur côté défilé et participé à une contre-manifestation pour empêcher le passage des orangistes dans le quartier de Garvaghy Road.

L'Irlande du Nord a été marquée pendant trois décennies par un conflit opposant principalement des républicains catholiques favorables à l’unification avec l’Irlande à des unionistes protestants favorables au maintien dans le Royaume-Uni.

Garvaghy Road était devenu l'un des principaux points de tension à la fin des années 1990.

Et depuis les accords de paix dits "du Vendredi saint" en 1998, qui ont mis fin au conflit en Irlande du Nord, les orangistes n'étaient plus autorisés à y défiler.

La Commission des parades, organisme indépendant d'Irlande du Nord chargé de réglementer les défilés controversés, l'interdisait jusqu'à ce qu'elle change d'avis cette année, et autorise 35 membres de l’Ordre d’Orange à marcher en silence le long de Garvaghy Road, sans fanfare ni partisans.

- "Harcèlement sectaire" -

La justice a été saisie et un juge de la Haute Cour de Belfast a d'abord suspendu la marche samedi, avertissant que ce différend de longue date pouvait provoquer une escalade dans toute l'Irlande du Nord et exhortant les parties à "s'éloigner du précipice".

Mais, coup de théâtre peu avant minuit, une formation de trois juges de la Cour d'appel a annulé ce jugement estimant que le juge avait commis une "erreur de droit".

Ce revirement a été vivement condamné par la Première ministre d’Irlande du Nord Michelle O'Neill, du parti républicain irlandais Sinn Fein. "Notre message ce soir est clair. Il n’y aura pas de retour en arrière. Ni demain.

Ni jamais", a déclaré Mme O’Neill.

La présidente du Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a déclaré aux journalistes, alors qu'elle marchait aux côtés des contre-manifestants, que "les habitants et la communauté étaient descendus dans la rue pour défendre leur droit à vivre à l'abri du harcèlement sectaire".

Depuis 1998, "de nombreux progrès ont été accomplis (...) cela a été transformateur. La vie des gens a fondamentalement changé", a-t-elle déclaré.

"Nous ne reviendrons pas en arrière", a-t-elle ajouté.

Carla Lockhart, députée locale du Democratic Unionist Party (DUP), formation pro-britannique, a qualifié l'annulation de l'interdiction de "séisme" et affirmé que les habitants n’avaient rien à craindre.

"Trente-cinq hommes marchant silencieusement sur une route, sans fanfare, de manière ordonnée ; il n’y a rien à craindre", a-t-elle déclaré.

Créée en 1998, la Commission des parades, avait interdit, cette année-là, à l’Ordre d'Orange de terminer son parcours par Garvaghy Road et elle a, depuis, systématiquement rejeté ses demandes.

La question a été relancée en août lorsque la Haute Cour a annulé la dernière restriction imposée par la commission en raison de vices de procédure, sans pour autant reconnaître à l’Ordre le droit de défiler le long de Garvaghy Road.

L'Ordre a alors déposé une nouvelle demande, ce qui a conduit à la décision prise vendredi d'autoriser cette procession sous une forme restreinte.

AFP