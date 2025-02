Irlande : trois personnes poignardées à Dublin, un homme arrêté

Un homme a été arrêté dimanche à Dublin après une attaque au couteau qui a fait trois blessés dans la capitale irlandaise, ont rapporté plusieurs médias locaux.

Évoquant un "incident grave", la police irlandaise a, elle, indiqué que l’homme arrêté était actuellement "en détention dans un commissariat du nord de la ville" et qu’"il n’y a plus de risque pour la population". Le suspect est âgé d’une vingtaine d’années, a-t-elle précisé, ajoutant penser qu’il a "agi seul".

"Trois hommes ont été attaqués lors de cet incident et ont été hospitalisés, deux avec des blessures graves mais sans risque pour leur vie et un troisième avec des blessures plus légères", a précisé la police.

- La population locale "en état de choc" -

Selon le Irish Times, les victimes ont été attaquées dans des lieux distincts et le suspect a utilisé comme arme des "ustensiles ménagers classiques". Le quotidien ajoute qu’à ce stade la police ne pense pas qu’il s’agit d’un attentat.

L’attaque s’est produite en début d’après-midi dans le quartier de Stoneybatter, à l’est de la ville et "plusieurs lieux sont bouclés" afin que la police puisse mener des « examens techniques », a indiqué la Garda, qui a lancé un appel à témoins.

"J’ai vu beaucoup de voitures de police arriver très vite. (…) J’ai vu un homme courir et ils (les policiers) se sont jetés sur lui devant une maison", a indiqué une habitante. "Il a juste crié et crié laissez-moi tranquille", a-t-elle ajouté, citée par le quotidien. La cheffe du parti Sinn Fein et élue de Dublin Mary Lou McDonald a évoqué une attaque "terrible". La population locale "est en état de choc", a-t-elle ajouté sur X.

Le Premier ministre Micheal Martin a qualifié ces agressions de "choquantes", et a affirmé sur X "souhaiter à tous les blessés un total rétablissement".

AFP