Israël: 4 morts dans la frappe iranienne de dimanche à Haïfa, nouvelles salves vers le centre

Quatre membres d'une même famille ont été retrouvés morts lundi au lendemain d'une frappe de missile iranien à Haïfa, dans le nord d'Israël, ont indiqué l'armée et les secours, au moment où de nouvelles salves de tirs visaient le centre du pays.

"Quatre civils israéliens ont été tués dans cette attaque", a déclaré le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole international de l'armée israélienne, précisant qu'ils étaient "issus d'une même famille" et qu'ils étaient morts après un "impact direct de missile balistique iranien" sur leur immeuble.Les victimes sont un homme et une femme d'environ 80 ans, un homme d'environ 40 ans et une femme d'environ 35 ans, selon le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge.La frappe s'est produite dimanche vers 18H00 (15H00 GMT), et les secouristes, qui avaient pris en charge quatre blessés, ont travaillé toute la nuit pour chercher quatre autres personnes qui étaient portées disparues.Des images de l'AFP ont montré quatre corps, enveloppés dans des bâches blanches et sortis à quelques minutes d'intervalles des décombres de l'immeuble résidentiel de sept étages, presque entièrement détruit.Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a exprimé sa "profonde tristesse" à l'annonce de la nouvelle et appelé la population à se rendre dans des abris lorsque la Défense passive, chargée de la protection des civils en situation d'urgence, le recommandait.- Six salves -Depuis minuit, six salves de missiles ont été tirées depuis l'Iran vers Israël, selon l'armée israélienne.Plusieurs sites d'impact ont été signalés dans le centre du pays, notamment à Petah Tikva, où une femme de 34 ans a été grièvement blessée par des éclats mais est toujours consciente, d'après le MDA.Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent un projectile tombant à proximité d'une voiture stationnée en bord de route et une femme s'en éloigner en titubant.Des médias israéliens ont fait état d'une trentaine de points d'impact après l'une des salves.Selon le MDA, un homme de 44 ans, "dans un état modéré", a été évacué vers un hôpital à Ramat Gan, près de Tel-Aviv.Le Moyen-Orient est plongé depuis le 28 février dans une guerre déclenchée par une attaque conjointe des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, à laquelle Téhéran riposte par des tirs de missiles et de drones visant Israël et plusieurs pays du Golfe.Au total, 20 personnes ont été tuées en Israël par des tirs de missiles iraniens depuis le début de la guerre, dont quatre mineurs.