Israël : vote attendu du budget sur fond de guerre, augmentations massives pour la Défense

Le Parlement israélien devait voter dans la nuit de dimanche à lundi le budget 2026, qui prévoit une augmentation massive des ressources allouées à la Défense, au moment où Israël est engagé dans une guerre sur plusieurs fronts.

En guerre contre l’Iran avec son allié américain depuis le 28 février, Israël se bat aussi dans le sud du Liban contre le Hezbollah soutenu par Téhéran. Le 15 mars, la presse israélienne avait annoncé l’approbation par le gouvernement d’une avance de plus de 650 millions de francs pour des achats militaires d'«urgence» liés à la guerre en cours.

- Religieux et colons épargnés par les coupes -

L’envolée des dépenses de la Défense entraînera une coupe de 3% dans tous les autres ministères: Éducation, Santé, Services sociaux... Mais en parallèle, le gouvernement du Premier ministre Benyamin Netanyahou, dont la survie dépend de ses alliés ultra-orthodoxes et proches des colons, a approuvé une augmentation significative de sommes qui leur sont exclusivement destinées.

Ainsi, les partis ultra-orthodoxes vont recevoir plus de 600 millions de francs de supplément budgétaire pour les établissements scolaires privés qu’ils contrôlent via des associations. Par ailleurs, malgré les coupes massives opérées par le gouvernement sur l’ensemble des budgets civils, le financement des colonies est resté inchangé, selon un rapport publié par l’organisation anticolonisation La Paix maintenant.

- «Braquage en plein jour des fonds publics» -

Le rapport qualifie cette mesure de «véritable braquage en plein jour des fonds publics au bénéfice d’un petit groupe au sein de la base du gouvernement. Alors que le gouvernement réduit les budgets à l’intérieur d’Israël, il déverse de l’argent dans les colonies».

Le 4 décembre 2025, le gouvernement a adopté une décision visant à investir plus de 700 millions de francs sur les cinq prochaines années dans le développement des colonies.

AFP