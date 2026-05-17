Italie : huit personnes fauchées par une voiture à Modène, le conducteur interpellé

Un conducteur avec des antécédents psychiatriques a renversé de nombreux piétons samedi à Modène (nord de l’Italie), faisant huit blessés dont quatre graves avant d’être interpellé, selon les autorités, sans que l’on sache encore s’il s’agit ou non d’un attentat.

Une voiture est entrée à grande vitesse dans une rue du centre-ville, pleine de piétons et de cyclistes en cet après-midi ensoleillé, selon des images de vidéosurveillance diffusée par les médias.

Le conducteur, un jeune Italien d’origine marocaine, a renversé plusieurs passants avant de s’écraser dans une vitrine, percutant de plein fouet une femme, a indiqué la préfète de Modène, Fabrizia Triolo, lors d’une conférence de presse samedi soir.

Il a ensuite tenté de s’enfuir, coursé et rattrapé par quatre passants face auxquels il a sorti un couteau. Il a blessé l’un d’eux avant d’être interpellé.

Huit blessés ont été hospitalisés, dont quatre dans un état grave, a précisé la préfète. L’une des blessés graves a dû être amputée des deux jambes.

On compte parmi ces blessés grave une Allemande et une Polonaise, a précisé le maire de Modène, Massimo Mezzetti.

Le conducteur, né en 1995, diplômé en économie, était inconnu des services de police. Mais il avait traversé en 2022 "un état de perturbation psychique", a indiqué la préfète. "Il avait été pris en charge par le centre de santé mentale pour des troubles schizoïdes, mais on avait perdu sa trace après cette première période d’observation au sein d’un centre de soins", a-t-elle précisé.

Le conducteur n’était pas sous l’empire de "substances psychotropes" ce samedi selon la préfète. Son domicile près de Modène a été perquisitionné.

Il s’agit d’un "acte extrêmement grave, mais il est important d’en comprendre la nature, le motif, attendons tous d’avoir des informations", a souligné le président de la région d4emilie-Romagne, Michele de Pascale, lors de la conférence. "Je crois qu’il faut aussi faire preuve de la prudence nécessaire, puisque nous ne disposons pas encore d’éléments clairs, et qu’il faut attendre l’issue des enquêtes du parquet".

- "Courage" -

La tête en sang, Luca Signorelli, un des passants à être intervenu à raconté aux chaînes de télévision avoir "entendu des chocs et vu des personnes se faire renverser".

"La voiture m’est arrivée dessus et j’ai réussi à me jeter à terre", a témoigné l’homme. "La voiture fumait, j’ai ouvert la portière, et il s’est échappé, on lui a couru derrière à quatre ou cinq (...) Il a sorti un couteau, m’a porté un coup à la tête et un autre au coeur que j’ai réussi à éviter".

"Ce qui s’est passé aujourd’hui à Modène, où un homme a renversé plusieurs piétons puis aurait poignardé un passant, est extrêmement grave", a déclaré sur la plateforme X la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.

Le maire de Modène a remercié "ces citoyens qui ont eu du courage et un grand sens civique", parmi lesquels "deux étrangers".

Leur geste "démontre une lucidité, des réflexes et un courage qui doivent être absolument reconnus et remerciés, mais qui sont aussi le symbole d’une communauté qui sait, même dans un moment aussi dramatique, réagir, s’unir et intervenir comme ils l’ont fait", a souligné Massimo Mezzetti.

"Quelle qu’en soit la nature, c’est un fait extrêmement grave. Si c’était un attentat, ce serait encore plus grave", avait déclaré plus tôt le maire à RaiNews, onze ans après les attentats de Nice et Berlin, où des dizaines de personnes avaient été renversées dans des attentats revendiqués par le groupe Etat islamique.

"J’exprime ma proximité aux personnes blessées et à leurs familles", a poursuivi Giorgia Meloni. "J’adresse également mes remerciements aux citoyens qui sont intervenus avec courage pour arrêter le responsable, ainsi qu’aux forces de l’ordre pour leur intervention. (...) J’ai confiance dans le fait que le responsable réponde pleinement de ses actes".

AFP