Lazare, probablement le chien le plus vieux du monde, est mort à 30 ans en France

Lazare, un épagneul nain continental âgé de 30 ans et qui pourrait être le chien le plus âgé du monde, est mort jeudi près d'Annecy, dans le centre-est de la France, a annoncé sa maîtresse vendredi.

"Tu étais notre petit bébé papi": c'est dans un message sur Instagram qu'Ophélie Boudol, 29 ans, a annoncé le décès de son petit chien.

Lazare, épagneul nain papillon dont la race tient son nom de ses oreilles dressées, était né le 4 décembre 1995, selon Anne-Sophie Moyon, agente animalière au refuge d'Annecy-Marlioz, en Haute-Savoie.

Il a passé la majeure partie de sa vie avec la même maîtresse et avait été confié à l'association à la mort de celle-ci. Il a été adopté il y a un mois par Ophélie Boudol, qui cherchait au départ un animal pour sa mère.

Mais cette mère célibataire d'un garçon de 9 ans est tombée amoureuse de Lazare et l'a ramené chez elle, où elle a déjà deux chats, a-t-elle raconté à l'AFP.

"Il avait été retrouvé à côté du corps de sa propriétaire", lui a-t-on dit. "Je suis restée une demi-heure assise à côté de lui, puis j'ai dit: +Ecoutez, si personne ne veut le prendre, ça ne me dérange pas, tant qu'il s'entend avec les chats+".

Lazare est mort seulement quelques semaines plus tard. "Il a commencé à partir dans mes bras hier soir", raconte-t-elle. "Mercredi, j'étais allée lui racheter un panier pour qu'il arrive mieux à se mettre dedans avec une couverture et tout, plus un pull et un manteau. Finalement, le lendemain, il est parti rejoindre sa première maîtresse."

A 30 ans et cinq mois, Lazare portait des couches, n'entendait plus, ne voyait pas et dormait presque toute la journée. Mais il était encore très vif, selon sa maîtresse. "Il a vraiment une personnalité très attachante", confiait-elle plus tôt cette semaine à l'AFP, en le berçant contre elle, à son domicile de Villy-le-Pelloux.

Quand Anne-Sophie Moyon, du refuge, et ses collègues ont découvert l'âge de Lazare, ils ont pensé qu'il "pourrait être le chien le plus vieux du monde", a-t-elle raconté.

Ils ont vérifié sa date de naissance dans deux registres et rempli les formulaires pour l'inscrire à un éventuel record, pour plaisanter, a-t-elle ajouté.

Le Guinness des records, contacté par l'AFP, a indiqué ne pas avoir "reçu de demande ni de preuves associées" avant le décès de Lazare, et donc ne pas pouvoir confirmer s'il détenait le record.

Un rafeiro de l'Alentejo (un chien de montagne) nommé Bobi était considéré comme le chien le plus âgé du monde lorsqu'il est mort en 2023 au Portugal, à l'âge supposé de 31 ans, selon le site du Guinness des records.

Mais un réexamen en 2024 a conclu qu'il n'existait pas de preuves suffisantes et concluantes de son âge.

AFP