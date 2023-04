Italie: Naples à une victoire du titre de champion

Naples sera assuré du titre de champion d'Italie dimanche après-midi s'il bat la Salernitana après la défaite de la Lazio Rome, deuxième du championnat, sur le terrain de l'Inter Milan (3-1) lors de la 32e journée.

En cas de succès sur son voisin de Campanie (coup d'envoi à 15h00, 13h00 GMT), Naples comptera 20 points d'avance sur la Lazio et ne pourra donc plus être rejoint par les Romains, à six journées de la fin. En cas de nul, les Napolitains auront encore besoin d'un point pour assurer un titre déjà quasiment en poche.

A Naples, les tifosi célèbrent déjà depuis dimanche matin ce scudetto en chantant "champions d'Italie" et agitant des drapeaux frappés du chiffre "3", comme ce qui serait le troisième scudetto du club après les deux premiers de l'époque Maradona (1987, 1990).

Et dans un stade Diego Maradona archi-comble deux heures avant le match de Naples, trois explosions de joie ont salué l'annonce des trois buts de l'Inter Milan, beaucoup plus au nord, à San Siro.

Le premier à 14h05, quand Lautaro Martinez a égalisé pour les Nerazzurri (78e), en réponse à l'ouverture du score romaine de Felipe Anderson (30e). Le second, seulement cinq minutes plus tard, puis le troisième encore une poignée de minutes après, quand Robin Gosens (83e) puis Martinez encore (90e) ont frappé pour ramener l'Inter Milan dans le quatuor de tête de la Serie A (4e) et surtout laisser la Lazio (2e) à 17 points provisoirement de Naples.

- Échauffement bouillant -

L'entraîneur de la Lazio Maurizio Sarri, ex-coach napolitain, avait annoncé samedi qu'il ferait tout pour retarder le sacre de son ancien club.

Mais l'Inter avait trop besoin de cette victoire pour rester dans la course à la C1. Les Nerazzurri, largement dominateurs ont longtemps été maladroits, mais ils sont su garder la tête froide après l'ouverture du score de Felipe Anderson, qui a profité d'une erreur d'inattention du défenseur intériste Francesco Acerbi.

Le gardien nerazzurro André Onana a évité le pire à ses couleurs en s'interposant devant Ciro Immobile (45+2e) puis de nouveau sur une frappe de Luis Alberto (60e).

Mais l'Inter a ensuite logiquement trouvé la faille grâce au doublé de Lautaro Martinez et Robin Gosens, non sans avoir auparavant beaucoup gâché.

Les Milanais étaient aux anges, mais pas autant que les tifosi napolitains dans le stade Diego Maradona, plus bouillants que jamais, qui ont salué la fin de l'échauffement de leurs joueurs dans une ambiance digne d'une prolongation de Coupe du monde.

- Fièvre et fumigènes -

Si Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia et les autres terminent le travail contre la Salernitana, le Napoli deviendra le premier à assurer un scudetto si loin du terme de la saison, à six journées du baisser de rideau. Il ferait mieux que les quatre clubs sacrés champions avec cinq journées d'avance: la Juventus (2019), l'Inter Milan (2007), la Fiorentina (1956) et le Torino (1948).

Repris en 2004, en troisième division, par le producteur de cinéma Aurelio De Laurentiis, Naples a aussi l'occasion de ramener dans le sud un titre monopolisé depuis 22 ans par trois clubs: la Juve, l'Inter Milan et l'AC Milan.

Le trophée n'a jusqu'ici échappé que huit fois aux clubs du nord, dans l'histoire plus que centenaire du championnat.

L'événement forcément historique, attendu fiévreusement depuis des semaines, a généré une ambiance folle tout le week-end à Naples, avec des familles et des jeunes rassemblés dans les rues pour célébrer, déjà, jusqu'à tard dans la nuit samedi soir.

Dimanche, les tifosi sont venus des heures en avance autour du stade, chantant au milieu des fumigènes forcément bleus, la couleur du club, devant une grande banderole déployée sur toute une façade d'immeuble et clamant "Naples, champion d'Italie". Il y a encore un match à gagner, mais pour eux, cela ne faisait déjà plus de doutes.



AFP