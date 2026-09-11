[Vidéo] Japon : des habitants déplacent le donjon d’un château du XVIIe siècle à la force des bras

Dans le nord du Japon, samedi 29 et dimanche 30 août 2026, près de 1.800 personnes ont participé au déplacement du donjon du château de Hirosaki au Japon vers son emplacement d’origine. Ils ont tiré l’imposante structure de 360 tonnes.

Installé sur des rails, l’édifice a progressé de plus de deux mètres.

Les participants, répartis en équipes se relayant tout au long de la journée, ont contribué à cette étape symbolique d’un vaste chantier de préservation du patrimoine japonais.

Construit en 1611, le château de Hirosaki possède l’un des douze derniers donjons historiques encore présents au Japon, et le seul de la région du Tohoku.

"Comme le donjon est classé bien culturel important au niveau national, nous ne l’avons pas démonté", explique Kensuke Hayasaka, responsable du service des parcs et espaces verts de la ville de Hirosaki, cité par The Guardian.

La réouverture du site au public n’est toutefois pas prévue avant 2033, une fois les travaux de préservation achevés.

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