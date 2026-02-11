JO-2026 : Jeanmonnot et Cizeron/Fournier Beaudry pour un mercredi en or

La ruée vers l'or, enfin ? Grâce à Lou Jeanmonnot en biathlon et Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry en danse sur glace, la délégation française aux JO-2026 de Milan Cortina peut mercredi garnir son escarcelle qui ne compte pour l'heure que trois médailles.

. Biathlon: la quête solitaire de Jeanmonnot

Depuis son arrivée à Anterselva, Lou Jeanmonnot s'est déjà parée d'or avec le relais mixte durant lequel elle a livré une prestation supersonique sur les skis.

La leader du classement général de la Coupe du monde veut maintenant briller en solo lors du 15 km, le format classique et un peu vieillot du biathlon.

La Jurassienne, biathlète la plus régulière des trois dernières saisons, veut surtout tordre le cou à une de ses mauvaises habitudes: si elle brille dans les grands rendez-vous en relais (quatre titres mondiaux, un olympique), elle court toujours après son premier sacre en individuel et a dû se contenter à trois reprises du bronze lors des Mondiaux.

Mais, et c'est la force du collectif tricolore, Jeanmonnot n'est pas la seule à pouvoir viser le podium. Julia Simon, tout aussi impressionnante et déterminante lors du relais mixte, peut réussir le doublé sur un format dont elle est la championne du monde en titre.

. Patinage artistique: Cizeron et Fournier Beaudry aux portes du rêve

Associés depuis à peine un an, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ne sont plus qu'à quelques pas de danse de l'or.

Avant leur passage mercredi aux alentours de 22H40, les Français sont dans une position idéale puisqu'ils ont viré en tête, juste devant les grands favoris, les Américains Madison Chock et Evan Bates, à l'issue de la danse rythmique.

Avant la compétition, et au vu des résultats de la saison, c'est plutôt le duo américain, charismatique et sensuel sur la voix de Lenny Kravitz, qui était attendu en tête.

Mais les Français ont créé une petite surprise lundi en devançant leurs rivaux d'une courte tête (0,46 point) sur le tube "Vogue" de Madonna. Le couple espère hypnotiser le jury et les spectateurs sur la bande son puissante du film "The Whale".

. Ski acrobatique: Laffont à fond

Huit ans après son sacre à Pyeongchang, quatre ans après sa désillusion de Pékin (4e), Perrine Laffont veut redevenir la "boss" des bosses. La sextuple championne du monde, 4e des qualifications, revient de loin. Elle s'est blessée à un genou cet hiver et a manqué plusieurs semaines de compétition.

Mais l'Ariégeoise est de nouveau "à 100% physiquement" pour tenter de conserver une longueur d'avance sur l'Australienne Jakara Anthony et l'Américaine Jaelin Kauf, ses principales rivales.

Et si cela ne devait pas sourire pour elle mercredi, elle disposera d'une seconde chance dimanche avec les bosses parallèles.

. Ski alpin: le réveil d'Odermatt ?

Dans l'ombre de son compatriote Franjo von Allmen, sacré en descente et en combiné par équipes, Marco Odermatt doit réagir dans le super-G disputé sur la redoutable Stelvio.

L'ogre suisse, lauréat des quatre dernières éditions de la Coupe du monde, rêvait d'un grand chelem en or, mais il a terminé 4e de la descente et 2e du combiné par équipes.

Le super-G lui réussit mieux encore que la descente: depuis le coup d'envoi de la saison, il en a remporté deux et a toujours terminé dans le top 5.

Outre Van Allmen, l'Italien Giovanni Franzoni, sur son nuage depuis plusieurs semaines et en argent en descente, peut contrarier "Odi".



AFP