JO-2026 : le Suisse Franjo von Allmen sacré champion olympique de la descente

Le skieur suisse Franjo von Allmen est devenu samedi le premier champion olympique des Jeux de Milan Cortina en remportant la descente, épreuve-reine du ski alpin, sur La Stelvio de Bormio.

Déjà champion du monde en titre dans la discipline, von Allmen, 24 ans, a devancé les Italiens Giovanni Franzoni (+ 20/100e) et Dominik Paris (+ 50/100e), tandis que Marco Odermatt (+ 70/100e) échoue au pied du podium. Meilleur français, Nils Allègre est 8e (+ 1.19).

Parti dossard 8 sous un ciel encore bleu, Franjo von Allmen a découpé l'exigeante Stelvio de haut en bas pour ne laisser aucune chance à ses rivaux.

Avec 70 centièmes d'avance sur Marco Odermatt parti juste avant lui, le Suisse de 24 ans, qui participe à ses premiers Jeux, a vite compris qu'il venait de réaliser un gros coup et s'est permis de lever les bras, skis dans les mains, devant le public suisse présent en masse dans les tribunes italiennes.

Installé dans le "hot seat" réservé au leader, le Suisse champion du monde en titre figurait évidemment parmi les favoris samedi. Il a quand même attendu nerveusement les passages de Giovanni Franzoni et de Dominik Paris.

Très solides, les Italiens étaient encore au coude à coude avec lui jusqu'au deux tiers de la course, avant de perdre du temps en fin de tracé, pas aidés par un nuage qui a diminué la visibilité en bas de La Stelvio.

Avec von Allmen devant Franzoni, tous les deux 24 ans, le podium du jour illustre le changement de génération en cours dans la discipline reine du ski alpin, même si Dominik Paris, de douze ans leur aîné, s'est accroché comme on pouvait s'y attendre sur sa piste fêtiche, où il s'est imposé sept fois par le passé.

Déception en revanche pour Odermatt, le N.1 mondial, qui rêvait de briller sur la descente olympique. Beaucoup moins tranchant que ses rivaux, il s'incline à une frustrante mais logique 4e place.

Les Bleus, qui s'élançaient en solides outsiders, n'ont pas fait de miracle : meilleur Français, Nils Allègre termine 8e à 1 sec 19 d'Odermatt. Nils Alphand est 22e (+ 2.45) après un gros déséquilibre en toute fin de course, tandis que Maxence Muzaton n'a lui pas pu éviter la chute, sans gravité. Alban Elezi Cannaferina est 27e à 3 sec 29 de von Allmen.

AFP