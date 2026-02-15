JO : Jacquelin offre le record au biathlon français, Jeanmonnot au pied du podium

Le biathlon français a connu dimanche une journée de poursuites en forme de montagnes russes aux JO-2026, battant son record grâce à Emilien Jacquelin à la mi-journée, puis connaissant une déception avec Lou Jeanmonnot et Océane Michelon au pied du podium.

Avec huit médailles au compteur (trois en or, trois en argent et deux en bronze) après les sept première courses (sur onze), le biathlon français réalise d'ores et déjà ses meilleurs JO, effaçant le record de 2022, qui avait culminé à sept (trois en or, quatre en argent).

Pour laisser Pékin derrière, Emilien Jacquelin a eu une occasion en or de décrocher le titre olympique de la poursuite, lui qui a été double champion du monde de la spécialité (à Anterselva en 2020 et à Pokljuka en 2021), et qui a été privé vendredi du podium du sprint pour 2/10e de seconde.

Le Grenoblois a assuré le spectacle sur la piste et le pas de tir, pour arriver avant son dernier passage derrière la carabine avec une trentaine de secondes d'avance. Mais en manquant deux cibles, il a ouvert une porte, dans laquelle le Suédois Martin Ponsiluoma et le Norvégien Sturla Laegreid se sont engouffrés.

"Quand Sturla me passe, je me suis dit que j'allais finir 4e ou 6e. Il est passé tellement vite, que je me suis dit que je n'étais plus du tout dans le rythme. Et finalement, j'ai réussi à +switcher+ (basculer) et me servir de lui pour aller de l'avant", a expliqué Emilien Jacquelin.

"Pour moi, c'était son jour. J'y ai cru dur comme fer à cette médaille d'or, mais c'est son jour quand même. Ca fait très longtemps qu'il court après cette médaille Emilien, et je suis tellement heureux pour lui aujourd'hui", a apprécié son entraîneur Simon Fourcade, ému aux larmes.

- "Peu de regret" pour Jacquelin -

En fin d'après-midi, Jacquelin est monté sur son premier podium d'une course individuelle aux Jeux olympiques, alors qu'en 2022, il avait pris deux médailles d'argent en relais (mixte et masculin).

"Bien sûr, on peut dire que la médaille d'or m'échappe. Mais en finissant 4e à 2/10e de seconde en sprint, la médaille de bronze, on prend. Je suis fier de la manière dont j'ai abordé cette course, l'avant-course, les premiers tours, les tirs.

Donc, peu de regret", a-t-il ajouté, portant comme depuis le début des JO-2026 la boucle d'oreille du cycliste italien Marco Pantani, décédé le 14 février 2004 à Rimini.

Des regrets, Lou Jeanmonnot et Océane Michelon pourront en nourrir, car elles se sont présentées sur le pas de tir lors du dernier passage debout les cartes en mains pour aller chercher un nouveau podium après le bronze et l'argent du sprint samedi.

Devant elles, l'Italienne Lisa Vittozzi a été impériale derrière la carabine avec un 20/20 pour décrocher à 31 ans un premier titre olympique à domicile, mais la Norvégienne Maren Kirkeeide, championne olympique du sprint, a laissé le suspense entier avec deux fautes.

Jeanmonnot et Michelon ont malheureusement toutes les deux manqué une cible, contrairement à la Finlandaise Suvi Minkkinen, qui est allée prendre le bronze derrière Kirkeeide, plus rapide sur les skis. Jeanmonnot a finalement fini à la 4e place, une peu "abasourdie", juste devant Michelon, pour la première course de biathlon des JO-2026 sans médaille française.

"J'ai vraiment envie de faire une belle course, parce que là sur le pas de tir, ce n'est pas chouette. Sur les skis, ça va très bien, mais je sais que je peux mieux faire sur ce pas de tir", a estimé Jeanmonnot, le regard tourné vers la mass start (12,5 km), la dernière course des Jeux dans six jours (samedi 21 février à 14h15).

Les Français seront prétendants au podium sur les quatre dernières courses aux JO, les deux relais et les deux mass starts.



AFP