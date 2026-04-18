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L'actrice Nathalie Baye est morte à l'âge de 77 ans

  • Publié le 18 avril 2026 à 12:00
  • Actualisé le 18 avril 2026 à 12:09
Nathalie Baye à Paris, le 24 novembre 2022.

L'actrice française multi-césarisée Nathalie Baye est morte à l'âge de 77 ans à son domicile parisien de la maladie à corps de Lewy, ont annoncé samedi à l'AFP ses proches.

Malade et dans un état de santé préoccupant depuis l'été dernier, l'actrice française, est morte "vendredi soir à son domicile parisien de la maladie à corps de Lewy", a indiqué à l'AFP dans un communiqué commun sa famille, dont sa fille Laura Smet.

La comédienne à la filmographie impressionnante, avait remporté quatre Césars durant sa carrière dont celui de la meilleure actrice en 1983 pour "La Balance" et en 2006 pour "Le Petit lieutenant".

AFP

AFP, Décès

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