L'actrice Nathalie Baye est morte à l'âge de 77 ans

L'actrice française multi-césarisée Nathalie Baye est morte à l'âge de 77 ans à son domicile parisien de la maladie à corps de Lewy, ont annoncé samedi à l'AFP ses proches.

Malade et dans un état de santé préoccupant depuis l'été dernier, l'actrice française, est morte "vendredi soir à son domicile parisien de la maladie à corps de Lewy", a indiqué à l'AFP dans un communiqué commun sa famille, dont sa fille Laura Smet.



La comédienne à la filmographie impressionnante, avait remporté quatre Césars durant sa carrière dont celui de la meilleure actrice en 1983 pour "La Balance" et en 2006 pour "Le Petit lieutenant".

AFP