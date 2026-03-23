L'aéroport de New York LaGuardia fermé après une collision mortelle sur une piste

L'aéroport de LaGuardia à New York va rester fermé lundi jusqu'à au moins 18H00 GMT après une collision entre un avion et un véhicule de pompiers sur une piste d'atterrissage, qui a causé la mort des deux pilotes et fait plusieurs blessés dimanche soir.

Vers 23H40 locales (lundi 03H40 GMT), un CRJ-900 de la compagnie Jazz Aviation opérant pour le compte d'Air Canada a percuté un véhicule de secours et de lutte contre les incendies qui intervenait sur un autre incident.

Selon un enregistrement des contrôleurs aériens diffusé sur le site LiveATC.com, le véhicule a d'abord été autorisé à traverser la piste, puis ne s'est pas arrêté à temps alors qu'un contrôleur lui répétait "stop" à une dizaine de reprises.

Le pilote et le copilote de l'appareil sont décédés dans l'accident, a déclaré Kathryn Garcia, directrice générale de l'Autorité portuaire qui gère l'aéroport, au cours d'une conférence de presse.

Dans un communiqué, Air Canada s'est dit "profondément attristé par la perte de deux employés". Le Premier ministre canadien Mark Carney a lui aussi parlé sur X d'une collision "profondément attristante".

Au total, "41 personnes, dont des passagers, des membres d'équipage et des pompiers, ont été transportées à l'hôpital", a ajouté Mme Garcia, en précisant que "certains sont grièvement blessés".

Selon l'Autorité portuaire, neuf personnes restaient hospitalisées lundi matin, dont les deux qui se trouvaient dans le véhicule de pompiers. Ces deux dernières sont dans "un état stable" et leur vie n'est pas en danger, a indiqué Mme Garcia.

Des images de l'AFP dans la matinée lundi montrent l'avion siglé Air Canada Express toujours sur la piste d'atterrissage, le cockpit et la partie avant gravement endommagés. Le véhicule de secours, également abimé, repose renversé sur une pelouse derrière l'appareil.

Des engins de secours et des voitures de police sont sur place.

Selon Jazz Aviation, l'avion s'est posé à New York après avoir décollé de Montréal avec à bord 72 passagers et 4 membres d'équipage.

Air Canada donne les mêmes chiffres, "restant à confirmer".

- Enquête -

L'agence de sécurité américaine dans les transports (NTSB) a annoncé avoir immédiatement déployé une équipe pour enquêter. Elle est responsable des investigations, menées conjointement avec l'Autorité de l'aviation civile américaine (FAA).

Air Canada, Jazz Aviation et le Bureau de la sécurité des transports du Canada collaborent à cette enquête et vont se prendre sur place.

Le ministre américain des Transports, Sean Duffy, a également annoncé se déplacer sur les lieux.

Tous les vols au départ de LaGuardia ont été retardés ou annulés lundi matin, selon le site web de l'aéroport, et des voyageurs patientaient dans les terminaux avec leurs valises, selon des images de l'AFP.

L'aéroport connaissait déjà des perturbations en raison des mauvaises conditions météorologiques, avait-il annoncé dimanche sur X.

Les passagers devaient également patienter plus longtemps pour passer les contrôles de sécurité à cause du manque de personnel de l'Agence de sécurité dans les transports (TSA), qui ne sont pas payés du fait d'une paralysie budgétaire partielle.

Les services des urgences de New York ont prévenu la population de "s'attendre à des annulations, des fermetures de routes, des ralentissements de circulation et la présence de personnel d'urgence" à proximité de ce grand hub de transport situé dans l'arrondissement du Queens, qui dessert presque uniquement des destinations aux Etats-Unis et au Canada. "Empruntez des itinéraires alternatifs", ont-ils recommandé sur X.

Un second incident est par ailleurs intervenu lundi matin dans un autre aéroport new-yorkais, celui de Newark Liberty, dans le New Jersey. Les vols ont été brièvement interrompus après l'évacuation d'une tour de contrôle "en raison d'une odeur de brûlé provenant d'un ascenseur", a indiqué la FAA dans un communiqué.

"L'évacuation a eu lieu vers 07h30, heure locale, et le personnel est retourné dans la tour vers 08h30", selon l'Autorité de l'aviation civile américaine. D'après un porte-parole de l'Autorité aéroportuaire chargée de Newark, le trafic avait repris dès 08h05.



AFP