L'ancien ministre de la Défense François Léotard est mort

François Léotard, qui fut ministre de la Culture et de la Communication de 1986 à 1988 et ministre de la Défense entre 1993 et 1995, est mort, a-t-on appris ce mardi 25 avril. C'est Emmanuel Macron qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Il avait 81 ans (François Léotard à gauche en compagnie de Edouard Balladir - Photo AFP)

"François Léotard a servi l’État et porté une grande idée de la culture. Avec sa disparition, nous perdons un esprit libre, un homme de livres et d’engagement. Son Var natal, la France qu’il a défendue, la République qu’il aimait éprouvent aujourd’hui une grande perte", a écrit le président sur le réseau social.

www.imazpress.com avec l'AFP