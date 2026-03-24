L'Australie et l'UE signent un vaste accord commercial

L'Australie et l'Union européenne (UE) ont signé mardi à Canberra un vaste accord de libre-échange, conclu au terme d'années de négociations pour stimuler le commerce bilatéral, malgré les protestations d'agriculteurs européens.

Le texte a été signé lors de la première visite de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans le pays depuis son entrée en fonction, alors que les deux partenaires font face à des incertitudes renforcées par la guerre au Moyen-Orient.

L'Australie et l'UE sont également convenus de renforcer leur coopération en matière de défense et d'améliorer l'accès européen aux minéraux critiques australiens.

Bruxelles comme Canberra cherchent à diversifier les débouchés de leurs exportations, pour faire face aux pressions des Etats-Unis et de la Chine. L'UE est aujourd'hui le troisième partenaire commercial bilatéral de l'Australie et sa deuxième source d'investissements étrangers.

"L'UE et l'Australie sont peut-être géographiquement très éloignées, mais nous ne pourrions être plus proches dans notre vision du monde", a déclaré Mme von der Leyen.

"C'est un moment important pour notre nation, nous sécurisons un accord avec la deuxième économie du monde", a souligné le Premier ministre australien Anthony Albanese.

Les entreprises européennes ont exporté 37 milliards d'euros de marchandises vers l'Australie l'année dernière, et 31 milliards d'euros de services en 2024.

- Compromis -

Les principaux points de discorde, à savoir l'utilisation par l'Australie d'appellations géographiques européennes et l'accès du bœuf australien au marché européen ont été surmontés, permettant un accord après huit ans de négociations.

Ce compromis permettra aux viticulteurs australiens d'utiliser le terme "prosecco" sur le marché intérieur, mais ils devront cesser de l'utiliser pour les exportations après 10 ans.

L'Australie pourra également continuer d'utiliser certaines appellations géographiques, comme "feta" et "gruyère", lorsque les producteurs utilisent ces noms depuis au moins cinq ans.

De leur côté, les constructeurs automobiles européens bénéficieront du relèvement du seuil de la taxe australienne sur les voitures de luxe pour les véhicules électriques, qui permettra aux trois quarts des véhicules électriques d'en être exonérés.

L'UE s'attend ainsi à augmenter ses exportations vers l'Australie d'un tiers au cours de la prochaine décennie, avec une hausse de 50% dans les secteurs des produits laitiers et de l'automobile.

Le quota de bœuf australien autorisé à entrer dans l'UE sera multiplié par plus de dix au cours de la prochaine décennie, même s'il reste en deçà du niveau demandé par les agriculteurs australiens.

Le nouveau quota, fixé à 30.600 tonnes de viande bovine australienne, comprendra 55% de viande d'animaux nourris à l'herbe exemptée de droits de douane, et 45% bénéficiant de droits de douane réduits à 7,5%.

Seulement un tiers du quota sera appliqué pendant les cinq premières années, avant sa pleine entrée en vigueur.

L'UE autorisera aussi l'entrée de 25.000 tonnes de viande ovine et caprine australienne issue d'animaux nourris à l'herbe, avec une mise en place progressive sur sept ans.

L'accord entrera en vigueur après l'approbation du Conseil européen.

Bruxelles espère éviter une nouvelle levée de boucliers des agriculteurs, déjà en colère contre l'accord commercial signé mi-janvier avec les pays latino-américains du Mercosur.

Pour le boeuf, la viande ovine et le sucre, "accorder des concessions disproportionnées risque de nuire aux agriculteurs européens, de fausser les marchés et d'affaiblir l'engagement de longue date de l'UE en faveur de normes de production élevées", a mis en garde le Copa-Cogeca, qui rassemble les principaux syndicats agricoles européens, avant la signature de l'accord.

Les responsables européens et australiens doivent également aborder la guerre au Moyen-Orient, qui pourrait provoquer la pire crise énergétique depuis des décennies, a averti lundi le chef de l'Agence internationale de l'énergie Fatih Birol.

Ursula von der Leyen a appelé mardi à cesser immédiatement les hostilités dans la région, décrivant une situation "critique" pour l'approvisionnement énergétique dans le monde.



AFP