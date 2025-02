L'Autriche sous le choc après l'attaque mortelle au couteau perpétrée par un réfugié syrien

L'Autriche, où l'extrême-droite a remporté à l'automne une victoire historique aux élections législatives, s'est réveillée dimanche sous le choc après l'attaque au couteau perpétrée samedi à Villach (sud), par un demandeur d'asile syrien, qui a coûté la vie à un adolescent et blessé cinq autres personnes.

Âgé de 23 ans, le meurtrier présumé a été arrêté juste après l'attaque survenue dans cette commune de la province de Carinthie, qui aurait pu faire beaucoup plus de victimes si un autre Syrien, livreur également, ne l'avait interrompue en percutant l'attaquant avec une voiture, selon la police.

Les habitants de Villach déposaient dimanche matin des bougies devant les magasins de la rue du centre-ville où l'attaque a eu lieu, a constaté l'AFP.

Parmi eux, Tanja Planinschek a confié avoir "peur pour (ses) enfants: j'ai peur pour ceux qui m'entourent. Je crains pour l'avenir. Je crains où cela va nous mener. Je suis infiniment triste".

"Non seulement moi, mais nous tous avions peur depuis longtemps qu'il ne se passe quelque chose de plus grave", a-t-elle ajouté à l'AFP, précisant que le pays "devrait ouvrir les yeux et voir à qui nous ouvrons nos portes, qui nous aidons, à qui nous laissons toutes sortes de libertés... Si rien n'est fait, cela deviendra encore pire."

- "Comme dans un film" -

Selon la police locale, un homme a "au hasard" attaqué samedi des passants avec un couteau. Un garçon de 14 ans est décédé, tandis que cinq autres hommes - le plus âgé ayant 36 ans - ont été blessés, dont deux grièvement.

Un livreur, également originaire de Syrie, est intervenu, percutant avec une voiture l'attaquant, qui a été légèrement blessé, d'après la police.

"J'ai vu une personne allongée au sol et un homme qui attaquait d'autres passants, je n'ai pas réfléchi à deux fois et je l'ai percuté", a déclaré le livreur, Alaaeddin Alhalabi, 42 ans, cité par le tabloïd Krone.

"Il voulait se diriger vers le centre-ville, il y avait des enfants dans la rue, je ne pouvais pas laisser cela se produire", a-t-il ajouté, exprimant ses regrets de ne pas avoir pu sauver l'adolescent de 14 ans.

L'auteur présumé de l'attaque est un demandeur d'asile syrien avec un permis de séjour valide et sans casier judiciaire, selon les premières informations récoltées la police.

Les enquêteurs sont en cours de vérification des témoignages selon lesquels l'attaquant aurait crié "Allah Akbar" (Dieu est le plus grand).

"Au début, il se disputait avec des gens dans une rue adjacente, puis il a commencé à frapper autour de lui. Nous avons d'abord essayé de le maîtriser. Puis nous avons vu le couteau et nous nous sommes éloignés", a déclaré un autre témoin, Mahir, 29 ans, à Krone. "C'était comme dans un film. Il s'en prenait à tout le monde".

- "Atrocité incroyable" -

Le ministre de l'Intérieur, Gerhard Karner, devait se rendre à Villach dimanche. Le gouverneur de la Carinthie, Peter Kaiser, membre des sociaux-démocrates, a appelé à "des sanctions les plus sévères" pour cette "atrocité incroyable".

Le leader d'extrême droite Herbert Kickl, dont le Parti de la Liberté (FPÖ) a remporté les élections législatives en septembre pour la première fois de son histoire, s'est dit "consterné" par l'attaque, appelant à "une réduction rigoureuse du droit d'asile".

Le FPÖ a échoué cette semaine dans ses négociations pour former un gouvernement avec les conservateurs sortants, arrivés en deuxième position, notamment en raison de désaccords sur qui occuperait les postes sensibles des ministères traitant de l'immigration.

L'Autriche accueille une importante population de réfugiés syriens d'environ 100.000 personnes.

Après la chute de Bachar al-Assad en décembre, l'Autriche et plusieurs pays européens ont gelé les demandes d'asile en cours émanant de Syriens pour réévaluer leur situation.

De plus, l'Autriche a mis fin aux regroupements familiaux et envoyé au moins 2.400 lettres révoquant le statut de réfugié. Le ministère de l'Intérieur a déclaré qu'il préparait "un programme cohérent de rapatriement et d'expulsion vers la Syrie".

L'Autriche n'a pour l'instant été touchée que par une seule attaque jihadiste, en 2020, lorsqu'un sympathisant condamné de l'État islamique a ouvert le feu dans le centre de Vienne, tuant quatre personnes.

L'attaque de Villach survient juste deux jours après qu'un demandeur d'asile afghan a percuté des piétons avec une voiture à Munich, tuant une fillette de deux ans et sa mère, et blessant 37 autres personnes.

Ce drame est survenu alors les Allemands doivent se rendre aux urnes pour des législatives très attendues le 23 février, dont l'immigration figure parmi les enjeux, après une série d'attaques imputées à des migrants.



AFP