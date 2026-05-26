L'Europe de l'Ouest se prépare à une nouvelle journée de chaleur

De l'Angleterre à l'Italie, une partie de l'Europe se prépare à vivre mardi une nouvelle journée de chaleur exceptionnelle pour un mois de mai, qui bouscule les habitudes sur un continent qui se réchauffe plus vite qu'ailleurs.

Restrictions au travail en extérieur imposées localement en Italie, plages bondées en France malgré l'absence de secouristes, récoltes précoces pour les agriculteurs... Les températures montent depuis plusieurs jours, entraînant des records au delà des 30°C dès lundi au Royaume-Uni et en France.

La journée de lundi a été la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de mai en France, selon Météo-France.

"On se croirait en Espagne", dit l'Irlandaise Chloe O'Brien Cuminsky, étudiante en école d'infirmière de 23 ans, croisée lundi dans le parc St James de Londres, près du palais de Buckingham.

Lindy Brand-daloze, 66 ans, Australienne qui vit à Londres depuis 12 ans, ne se souvient pas d'une telle chaleur en mai: "J'espère que la jeune génération prend vraiment ça à bras le corps et change ses habitudes. Mais quand on voit les dirigeants du monde entier qui s'en fichent totalement, c'est vraiment inquiétant".

Ce phénomène est dû à l'afflux d'air chaud en provenance d'Afrique du Nord qui se retrouve piégé sous les hautes pressions d'un puissant anticyclone. Selon le consensus scientifique, le changement climatique d'origine humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations plus intenses.

- "Folie" -

Conséquence de ce "dôme de chaleur", le mercure est monté pour la première fois jusqu'à 34,8°C lundi à Kew gardens, parc botanique situé dans le sud-ouest de Londres. Il a ainsi dépassé de 2°C le précédent record pour un mois de mai, qui remontait à 1944, loin des 17 ou 18°C correspondant aux normales.

"Une telle chaleur serait exceptionnelle au Royaume-Uni en plein milieu de l'été", a souligné le Met Office, qui s'attend à des températures similaires mardi avant qu'elles ne retombent autour des 20°C en fin de semaine seulement.

L'Irlande a également atteint des températures inédites en mai avec 28,8°C dans le sud.

En France, en plus du record de chaleur national pour mai lundi, plusieurs dizaines de records ont été battus localement, selon Météo-France, avec notamment 34,3°C à Nantes (ouest) ou encore 34,7°C à Bergerac (sud-ouest).

Le prévisionniste a déclenché dans la nuit une vigilance orange canicule, le deuxième niveau d'alerte sur trois, pour huit départements de l'ouest, du jamais vu si tôt dans l'année.

Et la vague de chaleur va se renforcer mardi, avec des pointes à 36°C attendues dans ces départements. Elle devrait durer jusqu'à la fin de la semaine, selon la même source.

"C'est de la folie. On avait 14 degrés la semaine dernière, on a grelotté et d'un seul coup, on n'en peut plus de chaleur", constate Marie-Jolène, une retraitée interrogée par l'AFP sur la plage de Saint-Jean-de-Luz (sud-ouest). "C'est inquiétant parce que c'est une manifestation du réchauffement climatique."

- Pollution -

"Il fait beaucoup trop chaud", renchérit Sam, un infirmier de 33 ans interrogé par l'AFP. "J'ai mon potager, je sais que la semaine il va souffrir et ce n'est pas normal."

La douceur du printemps a déjà poussé certains agriculteurs ou arboriculteurs à avancer certaines récoltes et les vignerons s'attendent à des vendanges précoces.

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu présidera jeudi une réunion interministérielle sur cette canicule qui fait craindre par ailleurs un épisode de pollution à l'ozone.

À Paris, la température a dépassé lundi 33°C sur les courts de tennis de Roland-Garros. Le regard dans le vide et le visage en sueur, le Norvégien Casper Ruud, victime d'un coup de chaud en raison des températures caniculaires, a demandé à recevoir des soins sur le court Simonne-Mathieu au début du 4e set, avant de réussir à se qualifier pour le 2e tour du tournoi.

En Espagne, les services météorologiques ont prévenu attendre des "nuits tropicales généralisées" dans le sud-ouest à partir de mercredi et prévoient un pic entre mercredi et vendredi avec des maximales de 36-38°C.

En Italie, dans la région du Latium, qui comprend Rome, une réglementation limitant le travail "avec exposition prolongée au soleil" entre 12H30 et 16H00 a été adoptée lundi. En vigueur jusqu'au 15 septembre, cette règle avait été mise en place l'an dernier le 30 mai.

Un rapport publié fin avril par le service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S) et l'Organisation météorologique mondiale (OMM) rappelait que depuis les années 1980, "l'Europe s'est réchauffée deux fois plus vite que la moyenne mondiale" et que les "vagues de chaleur deviennent de plus en plus fréquentes et graves" sur au moins 95% du territoire européen.



AFP