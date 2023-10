Vous aimez le foot et la téléréalité : vous allez vous coucher plus tard

Oyez, oyez braves gens de La Réunion et de la France hexagonale : l'heure fatidique est arrivée, le passage à "l'heure d'hiver" a eu lieu dans la nuit de ce samedi 28 au dimanche 29 octobre 2023. Dans notre île les pendules, les horloges et les montres sont restées à l'heure mais dans l'Hexagone elles ont reculé d'une heure. Donc à 3h du matin, il était en fait 2h. Conséquence pour La Réunion : nous avons désormais trois heures de décalage avec la France hexagonale. Fans de foot, d'émission de télé réalité et autres programmes diffusés à l'heure hexagonale, vous allez vous coucher plus tard...

Pour rappel, le changement d'heure a été instauré en France hexagonale à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. Depuis 1998, les dates de changement d'heure ont été harmonisées au sein de l'Union européenne.

Dans tous les pays membres, le passage à l'heure d'hiver s'effectue le dernier dimanche d'octobre et le passage à l'heure d'été, le dernier dimanche de mars.

En mars 2019, les eurodéputés ont voté pour la suppression du changement d'heure saisonnier, avec mise en application en 2021. Mais la fin du changement d'heure a ensuite été ajournée en raison notamment de la crise sanitaire de la Covid-19. Ce texte sur la fin du changement d'heure n’est plus à l’ordre du jour.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com