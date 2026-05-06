L'Ukraine accuse la Russie d'avoir ignoré le cessez-le-feu unilatéral de Kiev

L'Ukraine a accusé mercredi Moscou d'avoir violé un cessez-le-feu déclaré unilatéralement par Kiev en frappant le pays dans la nuit avec une centaine de drones, au lendemain de la mort de près de 30 civils dans des frappes russes.

La Russie a ignoré l'appel de Kiev à un cessez-le-feu à partir de mercredi 00H00, une contre-proposition après celle de Moscou qui a décrété de manière unilatérale une trêve pour les commémorations du 9 mai marquant la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945.

"Cela montre que la Russie rejette la paix et que ses faux appels à un cessez-le-feu le 9 mai n'ont rien à voir avec la diplomatie. Poutine ne se soucie que des défilés militaires, pas des vies humaines", a commenté le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, sur X.

Selon le ministre, les attaques "se sont poursuivies toute la nuit, y compris des frappes matinales sur Kharkiv et Zaporijjia", dans le nord-est et sud-est de l'Ukraine. Il a précisé que "108 drones et trois missiles" avaient été tirés.

Une femme a été tuée mercredi matin dans la région de Soumy (nord) dans une frappe russe, a indiqué le gouverneur régional Oleg Grygorov.

- "Oeil pour oeil" -

Un officier ukrainien au front a affirmé à l'AFP, sous couvert d'anonymat, que les combats ne se sont pas arrêtés dans le secteur de Kramatorsk, dernière ville d'importance sous le contrôle de Kiev dans la région de Donetsk (est).

"L'ennemi n’a pas accepté les conditions du cessez-le-feu et ne s'y est pas conformé ; par conséquent, conformément à l'ordre du président ukrainien, notre unité a répondu de la même manière", a-t-il indiqué.

Un autre militaire a indiqué à l'AFP que la nuit "a été plus calme que d'habitude sur la ligne de front", mais que "l'intensité des opérations de combat reste au même niveau".

"L'ennemi ne respecte pas le cessez-le-feu. La réponse des forces armées ukrainiennes reste la même. Oeil pour oeil, dent pour dent", a-t-il déclaré.

De son côté, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu 53 drones ukrainiens au-dessus de son territoire entre 21H00 et 07H00 (18H00-04H00 GMT) - un nombre nettement inférieur aux plus de 200 recensés les nuits précédentes.

Cependant, le créneau horaire ne permet ni de confirmer ni d'infirmer que Kiev a violé sa propre trêve.

Mardi, à quelques heures de l'entrée en vigueur de cette trêve, une attaque de drones ukrainiens a fait cinq morts en Crimée, selon les autorités locales installées par Moscou dans cette péninsule annexée par la Russie en 2014.

Cette attaque s'est produite après une vague de frappes russes meurtrières sur de nombreuses régions ukrainiennes, qui ont fait au moins 28 morts en 24 heures, selon un bilan des autorités locales actualisé mercredi.

- Aucune "justification militaire" -

Le président ukrainien a appelé les alliés de Kiev à condamner fermement ces frappes "sans justification militaire".

Moscou comme Kiev ont intensifié leurs attaques ces dernières semaines, l'Ukraine menant des frappes en profondeur contre les infrastructures russes, notamment pétrolières, qu'elle dit justifiées par les frappes russes et qui doivent permettre d'assécher les ressources financières de Moscou.

Mardi, une frappe ukrainienne a fait deux morts à Cheboksary, ville russe sur la Volga loin de la frontière.

La menace de drones ukrainiens a poussé Moscou à réduire fortement ses commémorations du 9 mai. Le grand défilé militaire sur la place Rouge se fera sans matériel militaire, pour la première fois en près de 20 ans.

Les autorités procèdent également à des coupures d'internet qui perturbent fortement la vie quotidienne des Russes, avec des coupes intermittentes à Moscou qui doivent durer jusqu'à samedi.

L'Ukraine demande de longue date une trêve prolongée pour favoriser des négociations afin de trouver un accord pour arrêter la guerre déclenchée par l'invasion russe à grande échelle en février 2022, conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Mais la guerre en Ukraine a été largement éclipsée par le conflit au Moyen-Orient sur l'agenda des Etats-Unis, qui entendent jouer un rôle de médiateur, et les pourparlers sont aujourd'hui au point mort.

AFP