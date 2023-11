L'Ukraine dit avoir abattu un missile visant Kiev, après une période de calme pour la capitale

L'Ukraine a dit avoir abattu un missile qui visait Kiev samedi, mettant fin à près de deux mois de calme relatif pour la capitale même s'il n'a fait aucun blessé, tandis que les régions proches du front ont été ciblées par une vague d'attaques russes.

Cette salve de frappes se produit le jour du premier anniversaire de la libération de Kherson par l'armée ukrainienne. Une date qui marque aussi la dernière grande évolution du front, l'ambitieuse contre-offensive de Kiev se heurtant depuis à d'impénétrables défenses russes.Le président Volodymyr Zelensky a vanté samedi l'"héroïsme" de cette ville du sud "synonyme d'espoir", regrettant que la Russie se soit cette année "vengée" par les bombes de la "liberté de Kherson".De vendredi soir à samedi matin, "près de 40 drones et missiles" ont été tirés vers l'Ukraine, a-t-il dit.L'un de ces missiles, qui visait Kiev, a été abattu samedi matin, selon les autorités locales."Après une longue pause de 52 jours, l'ennemi a repris ses attaques de missiles sur Kiev!", a déclaré le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne Serguiï Popko sur la messagerie Telegram.L'Ukraine redoute une recrudescence d'attaques avec l'arrivée du froid. L'hiver dernier, la Russie avait pilonné le réseau énergétique ukrainien, laissant des milliers de personnes sans chauffage ou électricité.Des journalistes de l'AFP dans le centre de la capitale ont entendu deux fortes explosions et vu des traces dans le ciel à l'aube. Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti peu après.Aucune victime ni dégât matériel n'a été signalé, mais deux autres missiles ont frappé un champ entre deux zones résidentielles dans la région de Kiev, a fait savoir le chef de l'administration militaire régionale Rouslan Kravtchenko.Cinq immeubles d'habitation ont été endommagés, avec des toits et des vitres brisés, a-t-il ajouté.- Attaques de drones -Le reste de l'Ukraine n'a pas été épargné par les attaques. Au total, l'armée a dit avoir abattu 19 drones Shahed de fabrication iranienne, sur les 31 envoyés sur son territoire.Dans l'Est, deux personnes âgées sont mortes "probablement à cause d'un tir d'artillerie" à Toretsk, une ville de la région de Donetsk, selon le procureur général.Au sud, dans la région d'Odessa, trois personnes ont été blessées par une frappe russe, selon le gouverneur local, Oleg Kiper.Ces attaques ont également touché les infrastructures portuaires, importantes pour les exportations de l'Ukraine et donc cibles privilégiées de Moscou, a-t-il précisé.Au cours des dernières 24 heures, deux personnes ont été tuées et huit autres blessées dans la région de Kherson, a déclaré le gouverneur Oleksandre Prokoudine.Et dans le centre de Kherson, deux personnes ont été blessées samedi après-midi lors d'une frappe sur un immeuble, selon l'administration régionale.Les bombardements restent quasi-quotidiens dans cette ville, un an après la fin de son occupation par les Russes.L'anniversaire de cette libération est une célébration qui "renforce la confiance des Ukrainiens en leurs capacités", a assuré Volodymyr Zelensky dans une vidéo.Son commandant en chef, Valery Zaloujny, a lui rappelé que ses soldats "continu(aient) à se battre et défendre notre terre avec détermination".Ce responsable respecté a récemment créé la polémique en déclarant que la guerre se trouvait "dans une impasse", alimentant le débat sur les résultats limités de la contre-offensive de Kiev.Car, depuis la libération de Kherson, le front est quasiment figé. Pire, la Russie lance ses propres attaques pour forcer l'armée ukrainienne à se retirer, comme à Avdiïvka, dans l'est.Autour de cette ville, les troupes de Kiev font face à des assauts russes mais "tiennent fermement", a assuré un commandant de l'armée ukrainienne Oleksandre Tarnavskiï.Une frappe ukrainienne a fait un mort à Gorlivka, en territoire occupé par la Russie, a affirmé sur Telegram le maire installé par les autorités russes, Ivan Prikhodko.Et en Russie, des drones ukrainiens ont été abattus dans la région de Smolensk, près de la frontière ukrainienne, et dans celle de Moscou, sans faire de blessés, selon les autorités russes.