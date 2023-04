L1: Galtier réplique aux accusations de discrimination lors de son passage à Nice

L'entraîneur Christophe Galtier, en délicatesse sur le banc du Paris SG, s'est employé mercredi à démentir des accusations de discrimination du temps où il officiait à Nice, remontées à la surface sur fond de conflit personnel avec un ex-dirigeant du club azuréen.

Le technicien de 56 ans fait face à une polémique grandissante depuis mardi soir et la publication, par le journaliste indépendant Romain Molina puis le média RMC Sports, d'un courriel attribué à l'ancien directeur de l'OGC Nice, Julien Fournier, rapportant des propos jugés discriminatoires de Galtier au sujet d'une partie du vestiaire niçois.Ce message, que l'AFP n'a pas pu authentifier, aurait été envoyé en fin de saison dernière à Dave Brailsford, directeur Sport chez Ineos, le groupe de pétrochimie propriétaire du club niçois, pour dénoncer des déclarations à caractère raciste et islamophobe dans le cadre de la construction de l'effectif ou de la gestion du groupe.Galtier, passé de Nice au PSG l'été dernier, "a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants de Monsieur Julien Fournier à son encontre", a fait savoir son avocat, Me Olivier Martin, dans un communiqué transmis mercredi après-midi à l'AFP."Compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui, qu'il conteste avec la plus grande fermeté, Christophe Galtier a immédiatement saisi son avocat (...) pour engager, sans délai, les poursuites judiciaires nécessaires qui s'imposent et ce d'autant plus que depuis cette divulgation, il fait l'objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables", est-il encore écrit.- Avertissement des ultras -Sollicité, le PSG n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat.Le Collectif Ultras Paris, principal groupe de supporters, s'est fendu de son côté d'un court texte dans lequel il affirme suivre "l'affaire Galtier" de près, avec cet avertissement: "Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, il n'est pas acceptable que cette personne reste dans l'organigramme du club"."Nous rappelons que nous nous sommes toujours positionnés contre toutes formes de discriminations et ce combat est une cause historique de notre virage", écrivent les ultras de la porte d'Auteuil.L'épisode intervient à un moment délicat pour Galtier qui, après les éliminations précoces en Ligue des champions (contre le Bayern Munich) et Coupe de France (face à Marseille), doit encore batailler pour remporter le titre en Ligue 1, avec seulement six points d'avance sur Lens à huit journées de la fin du championnat.Sous contrat jusqu'en 2024, l'ancien défenseur traverse une première saison délicate sur le banc du PSG, le plus prestigieux de sa carrière après des expériences à Saint-Etienne (2009-2017), Lille (2017-2021) et Nice (2021-2022).- Courriel non démenti -Sur la Côte-d'Azur, le Marseillais d'origine a hissé les Aiglons jusqu'à la cinquième place du championnat et en finale de Coupe de France, perdue face à Nantes. Son court mandat a cependant été rendu compliqué par des relations difficiles avec Julien Fournier.L'ancien directeur général, puis directeur du football de Nice, parti du club en juillet 2022, a évoqué mercredi des "différends" avec l'entraîneur, mais a nié avoir fait fuiter le courriel à l'origine de la polémique, sans toutefois en démentir l'existence."Je suis actuellement au Brésil loin de cette polémique à laquelle je suis associé à mes dépens. Je ne suis en aucun cas à l'origine de la diffusion de ces informations internes vieilles d'un an au moment de mon départ du club", a-t-il affirmé dans un communiqué transmis à l'AFP."Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu", ajoute le dirigeant de 49 ans, à la veille du quart de finale aller de Ligue Europa Conference opposant Nice à Bâle, jeudi en Suisse.Samedi dernier, Galtier a été la cible de chants insultants venus des tribunes de l'Allianz Riviera à l'occasion du déplacement du PSG à Nice en championnat.Son ancien attaquant à Lille, le Turc Burak Yilmaz, l'a soutenu mercredi sur les réseaux sociaux: "J'ai travaillé avec Galtier et je n'ai jamais perçu le moindre comportement négatif de sa part en raison de ma religion ou ma nationalité".