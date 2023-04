L1: Lens étouffe Monaco et met la pression sur Marseille

Une leçon de football: Lens a fait un grand pas vers une possible présence en Ligue des champions en dominant largement Monaco (3-0), un adversaire direct, samedi lors de la 32e journée de Ligue 1.

Avec 63% de possession et 21 tirs, Lens a évacué avec la manière sa frustration née sur la pelouse du Parc des princes samedi dernier (défaite 3-1). De son côté, Monaco subit un coup d'arrêt après quatre matches sans défaite (3 victoires, un nul).Depuis son retour en Ligue 1 en 2020, Lens est invaincu en championnat face au club de la Principauté (4 victoires, 2 nuls). Les Sang et or l'avaient déjà largement emporté 4-1 au match aller, le 20 août à Louis-II.Ce succès permet à Lens (2e, 66 pts) de prendre ses distances avec Monaco (4e, 61 pts) et de doubler provisoirement Marseille (3e, 64 pts), qui se déplace dimanche à Lyon (20h45) en clôture de cette 32e journée.Les deux premiers de la Ligue 1 seront automatiquement qualifiés pour la prochaine Ligue des champions; le troisième devra en passer par le troisième tour préliminaire pour y accéder."On se doit de continuer à aller jusqu'au bout de cette saison, d'essayer de faire des performances de cette qualité, et d'avoir une récompense", a commenté l'entraîneur lensois, Franck Haise, ajoutant avoir assisté au "meilleur match" des siens cette saison.Visiblement décidés à prendre l'ascendant d'entrée de jeu, les Sang et or ont imprimé un pressing très haut dès les premières minutes, poussant les Monégasques à précipiter certains gestes.Une stratégie récompensée dès la 9e minute. Loïs Openda a mis sous pression le gardien monégasque, Alexander Nübel, forçant ce dernier à une passe mal assurée vers Vanderson. Intercepté par Machado, le ballon est revenu sur Loïs Openda, qui a vu sa première tentative détournée par Nübel puis sauvée sur sa ligne par un défenseur. Mais le même Openda s'est trouvé à la retombée du ballon, qu'il a poussé au fond des filets.L'attaquant belge a été signalé hors-jeu dans un premier temps, mais le but a été validé après recours à l'assistance vidéo.La domination lensoise s'est confirmée dans les minutes suivantes, marquées par une frappe de Florian Sotoca juste au-dessus de la barre (12e) puis un tir de Seko Fofana dans les gants de Nübel (16e).Malmenée, la défense monégasque a plié une deuxième fois dès la 16e minute. Après un une-deux joué avec Adrien Thomasson, Deiver Machado a adressé un centre millimétré aux 6 mètres pour Loïs Openda qui, d'une frappe puissante, a inscrit avec l'aide de la barre un doublé.- Feux d'artifice -Alors que Lens continuait de dominer les débats, la rencontre a été marquée par des fumigènes et des tirs de feux d'artifice dès la demi-heure de jeu, ce qui a poussé l'arbitre à interrompre brièvement le match.Ces débordements tombent à un mauvais moment, alors que les joueurs artésiens auront besoin d'un stade plein pour leur prochain match à domicile, le 6 mai face à Marseille.Cette interruption a coupé le rythme du match et provisoirement rééquilibré les débats, permettant à Monaco de se porter davantage en attaque, sans pour autant réellement menacer Brice Samba.La principale occasion de la fin de première mi-temps a à nouveau été l'oeuvre de Lens. Après avoir remonté la moitié du terrain balle au pied, Seko Fofana a vu sa frappe de l'entrée de la surface heurter la transversale (44e).Lens a triplé la mise et définitivement tué tout suspense quelques minutes après le retour des vestiaires (56e). Servi sur la droite de la surface, Loïs Openda s'est emmené le ballon jusqu'aux 6 mètres avant de servir en retrait Adrien Thomasson, qui a marqué d'une frappe croisée quelques minutes après s'être vu refuser un but pour une position de hors-jeu.En fin de match, Brice Samba s'est interposé face à Ben Yedder sur l'une des rares occasions monégasques (72e), puis Kevin Danso a contré une frappe puissante de Takumi Minamino (83e) pour parachever le succès lensois."Je n'ai pas reconnu mon équipe. C'était nul!", a cinglé Philippe Clement, ciblant la première mi-temps de ses joueurs. L'entraîneur belge de l'ASM n'entend cependant pas tirer le rideau sur la saison: "Le podium? Nous pouvons encore certainement en rêver. Les choses ne sont pas finies", a-t-il dit.