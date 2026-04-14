La Corée du Nord a effectué des essais de missiles en mer

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assisté à des essais de missiles de croisière et de missiles antinavires lancés depuis un destroyer de la marine, ont rapporté mardi les médias d'Etat nord-coréens.

Ces essais se sont déroulés dimanche, a indiqué l'agence officielle Korean Central News Agency (KCNA), et constituent les derniers d'une récente série de lancements.

Les missiles ont suivi "les trajectoires de vol définies dans le ciel au-dessus de la mer de l'Ouest de la Corée et ont frappé leurs cibles avec une précision extrême ", a rapporté KCNA, faisant référence la mer Jaune.

Les essais ont été menés à partir du Choe Hyon, l'un des deux destroyers de 5.000 tonnes nord-coréens mis en service l'année dernière.

Kim Jong Un "a exprimé sa grande satisfaction du renforcement de la capacité d'action stratégique de notre armée", a indiqué KCNA.

Le dirigeant a également réaffirmé que le renforcement de la force de dissuasion nucléaire de la Corée du Nord constituait la "tâche prioritaire la plus importante".

Il a inspecté plusieurs fois le Chloe Hyon et des navires similaires depuis le mois dernier. Pour plusieurs analystes, les tirs de missile visent à montrer aux Etats-Unis qu'un éventuel conflit avec la Corée du Nord serait bien différent de la guerre actuelle au Moyen-Orient.

Ces tirs sont "un message direct adressé à Washington, indiquant que la Corée du Nord pourra paralyser efficacement une flotte de navires et de porte-avions américains en temps de guerre", estime Lim Eul-chul, de l’Institut d’études sur l’Extrême-Orient de l’université de Kyungnam en Corée du Sud.

"Une différence frappante avec l'Iran est que ses missiles de croisière antinavires sont conçus pour transporter des ogives nucléaires tactiques", a-t-il ajouté.

S'appuyant sur des images satellites fournies par une société de renseignement basée aux États-Unis, le député sud-coréen Yoo Yong-won a déclaré ce mois-ci que la Corée du Nord "était en train d'accélérer la modernisation de ses forces navales grâce à l'aide militaire de la Russie".

La Corée du Nord a envoyé des soldats et du matériel d'artillerie pour soutenir l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et reçoit en échange une aide technologique et militaire de Moscou, estiment des experts.



AFP