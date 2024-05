La Norvège, l’Espagne et l’Irlande reconnaissent l'existence d'un État palestinien

En pleine guerre meurtrière dans la bande de Gaza entre le mouvement islamiste Hamas et Israël, plusieurs pays européens ont annoncé mercredi une initiative visant à reconnaître un État de Palestine, un projet déjà fustigé par les autorités israéliennes.

La Norvège et l’Espagne vont reconnaître l'existence d'un État palestinien à compter du 28 mai. L'Irlande a annoncé mercredi, conjointement avec les deux autres capitales européennes, la reconnaissance d'un État palestinien, y voyant "le seul chemin crédible vers la paix et la sécurité pour Israël et pour la Palestine". "Aujourd'hui, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncent que nous reconnaissons l'État de Palestine", a déclaré le chef du gouvernement centriste Simon Harris lors d'une conférence de presse.

Today Ireland recognises the state of Palestine.

We believe that recognition will contribute to peace and reconciliation in the Middle East. pic.twitter.com/SaI2fTzECx — Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) May 22, 2024

"Chacun d'entre nous va à présent entreprendre les étapes nécessaires pour donner effet à cette décision", a-t-il ajouté, saluant un "jour historique et important pour l'Irlande et pour la Palestine». Comme la Norvège et l'Espagne, l'Irlande reconnaîtra un État palestinien à partir du 28 mai, a précisé le ministre des Affaires étrangères Micheal Martin.

Norway will recognize Palestine as a State.



A two-state solution is the only viable pathway to peace for both Israel and Palestine.



At this critical juncture, our recognition comes in support of the work towards a comprehensive plan for regional peace. pic.twitter.com/0nyt45gYZY — Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) May 22, 2024

Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez avait publié en mars avec les chefs des gouvernements de l'Irlande, de la Slovénie et de Malte un communiqué commun dans lesquels ces pays faisaient part de leur volonté de reconnaître un tel État.

Le Hamas dit que la "résistance palestinienne" a permis la reconnaissance de l'État de Palestine par trois pays de l'UE.

- "Récompense" -

Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié mardi soir un message vidéo à l'adresse de Dublin sur le réseau social X pour l'avertir que "reconnaître un État palestinien risque de vous transformer en pion dans les mains de l'Iran" et du Hamas. Et Israël a rappelé mercredi "pour consultation" ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège.

I have instructed the immediate recall of Israel’s ambassadors to Ireland and Norway for consultations in light of these countries' decisions to recognize a Palestinian state.



I’m sending a clear and unequivocal message to Ireland and Norway: Israel will not remain silent in the… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 22, 2024

Pour Israël, les projets de reconnaissance d'un État palestinien sans solution négociée constituent une «récompense» pour le Hamas, mouvement islamiste palestinien soutenu par l'Iran, pour son attaque le 7 octobre depuis la bande de Gaza en territoire israélien.

La guerre a été déclenchée par cette attaque qui a entraîné la mort de plus de 1.170 personnes, majoritairement des civils, selon , selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de chiffres officiels israéliens. Sur les 252 personnes alors emmenées comme otages le 7 octobre, 124 sont toujours retenues à Gaza, dont 37 mortes selon l'armée. Israël a juré de détruire le Hamas et lancé en représailles une offensive dévastatrice dans la bande de Gaza, entraînant la mort d'au moins 35.647 personnes, pour la plupart des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du territoire palestinien dirigé par le mouvement palestinien.

Hôpitaux menacés

Des frappes aériennes israéliennes ont été menées mercredi à travers la bande de Gaza, notamment à Rafah (sud), Jabalia, Zeitoun et Gaza-ville (nord), selon des témoins. Tôt mercredi, une équipe de l'AFP a également fait état de tirs d'artillerie dans et autour de Rafah (sud), ville surpeuplée dont certains secteurs sont le théâtre d'opérations au sol depuis le début du mois malgré l'opposition de la communauté internationale. Des explosions ont aussi été entendues par des témoins.

Avant son incursion au sol, l'armée israélienne avait ordonné des évacuations massives de Rafah où elle dit vouloir détruire les derniers bataillons du Hamas, son réseau de tunnels, et sauver les otages. Dix personnes ont été tuées et plusieurs blessées à Al-Zawaida (centre) lors de frappes nocturnes, selon l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa Martyrs.

La défense civile de Gaza a aussi indiqué que six corps avaient été dégagés des décombres d'une maison touchée par un bombardement israélien à Jabalia. Toujours dans le nord du territoire, le fonctionnement des deux hôpitaux toujours en activité, tous deux situés près du camp de Jabalia, est désormais menacé par la recrudescence des combats entre l'armée israélienne et des combattants du Hamas.

AFP