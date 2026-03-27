Le faiseur de tubes Gims mis en examen dans une vaste affaire de blanchiment

Des scènes musicales au terrain judiciaire: Gims, roi de la chanson francophone, a été mis en examen vendredi dans le cadre d'une affaire de blanchiment aggravé présumé, après avoir été interpellé mercredi à sa descente d'avion à Paris.

L'artiste congolais de 39 ans a été transféré au tribunal en début d'après-midi à l'issue de sa garde à vue, qui avait débuté mercredi, pour être présenté à un magistrat.La mégastar a été mise en examen par ce juge d'instruction pour "blanchiment aggravé", notamment. Il a été remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire, a indiqué vendredi soir dans un communiqué la procureure Vanessa Perrée, cheffe du parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), en charge du dossier.Le roi de la chanson francophone est aussi poursuivi pour "concours en bande organisée à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un délit". Il lui est également reproché un "blanchiment en bande organisée de biens ou fonds provenant d'un délit de fraude fiscale aggravée".Parmi les mesures de son côntrôle judiciaire, l'artiste a "l'obligation de verser un cautionnement" dont le montant n'a pas été précisé.Le chanteur doit aussi "s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par les juges d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles".Il doit également "informer le magistrat instructeur de ses déplacements". Le Pnaco rappelle qu'à ce stade, Gims demeure présumé innocent.Gims, ainsi que deux de ses "collaborateurs professionnels", également mis en examen, ont été interpellés mercredi à leur arrivée à l'aéroport de Paris par les enquêteurs de l'Office national anti-fraude (Onaf) rattaché aux douanes et à la Direction générale des finances publiques (DGFiP).Ces interpellations interviennent dans le cadre d'une information judiciaire confiée à trois juges d'instruction spécialisés du tribunal judiciaire de Paris depuis le mois de juin 2023, et suivie par le Pnaco, laquelle a déjà conduit "à la mise en examen de 15 individus, dont cinq sont détenus à ce jour".Sollicité par l'AFP, l'avocat de Gims, Me David-Olivier Kaminski, n'a pas souhaité faire de commentaire.- "Réseau de blanchiment international" -Cette enquête fait suite à un signalement de la cellule de renseignement financier "relatif à un réseau de blanchiment international", permettant notamment à "plus de 2000 entreprises d'échapper à leurs obligations fiscales et sociales".L'existence "de liens potentiels entre ce réseau international et plusieurs mis en cause", dont Gims, est apparue au cours de l'enquête, développe le Pnaco.Ces liens portent notamment "sur des soupçons d'utilisation de fonds d'origine illicite aux fins d'investissements immobiliers importants à l’étranger".Selon Africa Intelligence, site qui a révélé l'affaire, les enquêtes s'intéressent en particulier à un vaste projet immobilier de luxe promu par Gims à Marrakech (Maroc), l'une des villes où il réside.Baptisé Sunset Village Private Residences, ce projet en cours de 118 villas de grand luxe, avec terrains de sport, spa, sauna et hammam, autour d'un lagon de 3.000 m2, avait été lancé en grande pompe en 2025 en présence de Gims.- Abonné aux premières places -Ce projet devait permettre au rappeur né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et arrivé en France à deux ans avec sa famille qui a fui le régime, d'accélérer dans les affaires, via l'immobilier de luxe.Côté artistique, rien ne semblait jusqu'ici pouvoir enrayer le succès de l'ancien membre de Sexion d'Assaut, Maître Gims (un nom qu'il avait raccourci en Gims il y a sept ans).Avec ses lunettes noires et ses tubes, "Sapés comme jamais", "Bella" ou "Spider", Gims caracole depuis une dizaine d'années en haut des classements.Abonné aux premières places sur les plateformes, artiste apprécié du plus grand nombre et moins clivant que d'autres, il a été sacré meilleur artiste masculin aux 40e victoires de la musique en 2025.Homme de scène ultra-populaire, il est engagé dans une longue tournée de dizaines de dates, qui doivent le conduire jusqu'au Vélodrome de Marseille le 19 juin 2027.D'ici là, il doit honorer de nombreuses dates, à commencer par Liévin (Pas-de-Calais) le 18 avril, puis une tournée de tous les plus grands festivals français, des Francofolies à Solidays en passant par les Vieilles Charrues.