Le procès de l'assaillant de Salman Rushdie s'ouvre aux Etats-Unis

Le procès du jeune homme accusé d'avoir failli tuer en l'attaquant au couteau l'écrivain Salman Rushdie, visé depuis 1989 par une fatwa de l'Iran réclamant sa mort pour ses "Versets sataniques", s'ouvre mardi au nord de New York.

Le procès doit démarrer par la sélection du jury devant un tribunal du comté de Chautauqua. Cette localité bucolique de l'Etat de New York, au bord du lac Erié, à la frontière avec le Canada, avait été secouée à l'été 2022 par cette agression qui avait coûté la vue à un œil à l'auteur américano-britannique, né en Inde.Hadi Matar, un Américano-libanais âgé aujourd'hui de 27 ans, est accusé de s'être rué sur Salman Rushdie le 12 août 2022, en pleine conférence littéraire, et de l'avoir poignardé à de multiples reprises, le blessant grièvement au visage, au cou et à l'abdomen.Le jeune homme a plaidé non coupable devant la justice de l'Etat de New York. Il est aussi poursuivi devant la justice fédérale pour "acte de terrorisme au nom du Hezbollah", le mouvement libanais chiite soutenu par l'Iran.Téhéran avait nié toute implication dans l'attaque.Cette dernière avait choqué dans le monde entier, de la communauté littéraire aux capitales occidentales qui avaient apporté leur soutien à Salman Rushdie, symbole mondial de liberté d'expression.- "C'est donc toi" -Mais elle avait aussi été saluée par des extrémistes dans certains pays musulmans. L'auteur vit depuis plus de 30 ans sous la menace d'une fatwa de l'Iran réclamant sa mort pour la publication des "Versets sataniques" en 1988."C'est donc toi", avait confié avoir pensé l'auteur à la vue de l'assaillant. Apparu en public avec un cache-œil après son rétablissement, Salman Rushdie, 77 ans, a livré son récit de l'attaque dans son livre "Le Couteau" paru en 2024.Quelques jours après les faits, Hadi Matar avait lui été interviewé depuis sa prison par le tabloïd New York Post, auquel il avait confié avoir été "surpris" que Salman Rushdie ait survécu. Il n'avait pas dit s'il avait été inspiré par la fatwa lancée par l'ayatollah Khomeini mais indiqué qu'il ne "(l'aimait) pas" et il lui reprochait d'avoir "attaqué l'islam".Selon sa mère, qui s'était exprimé sur le site internet du Daily Mail, il était revenu "changé" et plus religieux d'un voyage en 2018 au Liban, pays d'origine de sa famille.L'ouverture du procès a été reportée plusieurs fois et la sélection du jury peut prendre plusieurs jours. Salman Rushdie pourrait témoigner lors du procès.