Léon XIV célèbre un an de pontificat à Pompéi et à Naples

Le pape Léon XIV célèbre vendredi son premier anniversaire à la tête de l'Eglise catholique par une visite dans le sud de l'Italie, retrouvant les fidèles après plusieurs semaines marquées par un bras de fer avec Washington.

Le premier pontife américain célébrera l'anniversaire de son élection, le 8 mai 2025, à Pompéi et à Naples, en commençant sa visite par un sanctuaire fondé par un ancien prêtre sataniste.Il arrivera peu avant 09h00 (07h00 GMT) au sanctuaire de la Vierge du Rosaire de Pompéi, situé près des ruines de l'ancienne cité romaine détruite par une éruption volcanique.Ce sanctuaire abrite la dépouille de Bartolo Longo, un saint du XIXe siècle qui a redécouvert sa foi catholique après avoir été prêtre sataniste.Léon XIV, 70 ans, célébrera également une messe et traversera la foule à bord de sa papamobile. Des dizaines de milliers de fidèles sont attendus.A la veille de la visite, des centaines de sièges avaient été installés sur la place devant la basilique, tandis que des techniciens effectuaient des essais sonores depuis la scène où le pape doit parler.Nicoletta Barbato, une habitante de 51 ans, a expliqué qu'elle était bénévole pour une ONG venant en aide aux familles défavorisées et que le pape doit rencontrer vendredi.- Discours à la cathédrale de Naples -Elle a ajouté qu'elle présenterait un bébé issu de l'une de ces familles afin qu'il soit béni par le souverain pontife. "Nous espérons que ce bébé de cinq mois recevra la bénédiction", a-t-elle déclaré, s'engageant à le tenir bien haut pour qu'il puisse le voir.Ce sanctuaire a une dimension très personnelle pour le pape qui a évoqué la Vierge du Rosaire de Pompéi lors de son premier discours prononcé depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican.Léon XIV se rendra dans l'après-midi à Naples, la métropole animée du sud de l'Italie, où il vénérera les reliques de San Gennaro (saint Janvier), le saint patron de la ville, et saluera la foule sur la Piazza del Plebiscito.Ce voyage d'une journée est le premier d'une série de courtes visites estivales en Italie, dont une sur l'île de Lampedusa en juillet, et intervient deux semaines après une grande tournée dans quatre pays africains.Mais cette dernière a été perturbée par l'attaque sans précédent lancée par le président américain Donald Trump contre le pape Léon le mois dernier, en raison de la position anti-guerre du chef de l'Eglise catholique.Jeudi, Léon XIV a reçu le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio au Vatican, un entretien "amical et constructif" selon une source du département d'Etat.Les entretiens de M. Rubio au Vatican, avec le pape puis avec ses principaux collaborateurs,ont porté, entre autres, sur "la nécessité de travailler inlassablement en faveur de la paix", a indiqué le service de presse du Saint-Siège.De nombreux papes, parmi lesquels François, Benoît XVI et Jean-Paul II, les prédécesseurs de Léon XIV, ont prié au sanctuaire de Pompéi.Ce sanctuaire entretient également un lien étroit avec Léon XIII, le pape du XIXe siècle instigateur de la doctrine sociale de l'Eglise, lequel en a fait une basilique pontificale en 1901.Son fondateur, Bartolo Longo, a été béatifié par le pape Jean-Paul II en 1980 et canonisé — déclaré saint — par Léon XIV en octobre 2025.A Pompéi, Léon XIV rencontrera des personnes en situation de précarité bénéficiant des programmes d'aide du sanctuaire, priera devant la vitrine abritant le corps embaumé de Longo et célébrera une messe.Salvatore Pepe, un habitant de Pompéi âgé de 44 ans, a déclaré que l'affluence de pèlerins attendue vendredi pourrait bien le dissuader de s'y rendre."J'habite à 50 mètres de la place, je n'aurai donc qu'à passer la tête par la fenêtre", a-t-il dit en riant.A 11h00 GMT, le pape s'envolera en hélicoptère pour Naples, où il se rendra au Duomo, la cathédrale qui abrite les reliques de San Gennaro, pour y prononcer un discours.Il saluera ensuite la foule rassemblée sur l'immense Piazza del Plebiscito, devant la basilique Saint-François-de-Paule, où il prononcera un autre discours avant de quitter la ville.